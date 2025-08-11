Общо 24 пожара остават активни в Косово

Косовската Агенция за управление на извънредни ситуации (АУИС/AME) съобщи в публикация във Фейсбук, че към момента на територията на Косово остават активни 24 пожара. Според данните на оперативния център на АУИС други 14 са били локализирани.

Агенцията информира, че работата по овладяването на пожарите в страната се извършва в координация с професионалните противопожарни и спасителни звена.

Ситуацията с пожарите беше особено влошена в село Кчич до Град Митровица в Северно Косово, където пламъците обхванаха и къщи, отбелязва вестник "Коха диторе".