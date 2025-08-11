Подробно търсене

Общо 24 пожара остават активни в Косово

Магдалена Димитрова
Общо 24 пожара остават активни в Косово
Общо 24 пожара остават активни в Косово
Снимка: AP Photo/Marcio Jose Sanchez. Снимката е илюстративна.
Прищина,  
11.08.2025 18:05
 (БТА)

Косовската Агенция за управление на извънредни ситуации (АУИС/AME) съобщи в публикация във Фейсбук, че към момента на територията на Косово остават активни 24 пожара. Според данните на оперативния център на АУИС други 14 са били локализирани.

Агенцията информира, че работата по овладяването на пожарите в страната се извършва в координация с професионалните противопожарни и спасителни звена.

Ситуацията с пожарите беше особено влошена в село Кчич до Град Митровица в Северно Косово, където пламъците обхванаха и къщи, отбелязва вестник "Коха диторе".

 

/СУ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:11 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация