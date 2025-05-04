Повериха мача от Втора лига между ФК Ловеч и Пирин на рефера Димо Димов

site.btaПовериха мача от Втора лига между ФК Ловеч и Пирин на рефера Димо Димов
Съдията Димо Димов ще бъде главен рефер на двубоя от 35-ия кръг на футболната Втора лига между отборите на ФК Ловеч и Пирин.
Мачът ще се играе на 8 май от 18:00 часа.
Срещи от 35 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
7 май 2025 г., сряда, 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ти: Христофор Страцимиров Петков
СН: Йосиф Петров Ронков
7 май 2025 г., сряда, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 - ПФК ЦСКА-София II
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Велин Диманов Димитров
4-ти: Геро Георгиев Писков
СН: Вихрен Веселинов Манев
7 май 2025 г., сряда, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Тихомир Димитров Костовски
8 май 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.
ОФК Беласица - ПФК Монтана 1921
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Георги Петров Спасов
4-ти: Георги Георгиев Спасов
СН: Драган Кирилов Стойков
8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - Спортист 2009
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Мартин Мартинов Иванов
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Иво Величков Боев
8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.
Ботев Пд II - Сдружение общински футболен клуб Несебър
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ти: Божидар Тихомиров Тодоров
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.
Миньор - ОФК Янтра 2019
ГС: Петър Милков Николов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ти: Вилиян Весков Видинов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Ловеч - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Стефан Атанасов Гурков
СН: Стоян Христов Денев
8 май 2025 г., четвъртък, 19:00 ч.
ФК Етър ВТ - ОФК Спартак Пл
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Илков Илков АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ти: Петър Димов Аспарухов
СН: Йордан Веселинов Гулев
8 май 2025 г., четвъртък, 20:00 ч.
ФК Дунав Русе - ПФК Добруджа 1919
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Павлин Петков Петков
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Георги Спасов Славов
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/КМ/
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