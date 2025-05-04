Повериха мача от Втора лига между ФК Ловеч и Пирин на рефера Димо Димов

Съдията Димо Димов ще бъде главен рефер на двубоя от 35-ия кръг на футболната Втора лига между отборите на ФК Ловеч и Пирин.

Мачът ще се играе на 8 май от 18:00 часа.

Срещи от 35 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025



7 май 2025 г., сряда, 18:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ти: Христофор Страцимиров Петков

СН: Йосиф Петров Ронков



7 май 2025 г., сряда, 18:00 ч.

ФК Марек 1915 - ПФК ЦСКА-София II

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Велин Диманов Димитров

4-ти: Геро Георгиев Писков

СН: Вихрен Веселинов Манев



7 май 2025 г., сряда, 18:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ти: Иван Стефанов Иванов

СН: Тихомир Димитров Костовски



8 май 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.

ОФК Беласица - ПФК Монтана 1921

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Георги Петров Спасов

4-ти: Георги Георгиев Спасов

СН: Драган Кирилов Стойков



8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II - Спортист 2009

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Мартин Мартинов Иванов

4-ти: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Иво Величков Боев



8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.

Ботев Пд II - Сдружение общински футболен клуб Несебър

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Християн Антонов Терзиев

4-ти: Божидар Тихомиров Тодоров

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.

Миньор - ОФК Янтра 2019

ГС: Петър Милков Николов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ти: Вилиян Весков Видинов

СН: Владимир Йорданов Владимиров



8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.

ФК Ловеч - ПФК Пирин 22 АД

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ти: Стефан Атанасов Гурков

СН: Стоян Христов Денев



8 май 2025 г., четвъртък, 19:00 ч.

ФК Етър ВТ - ОФК Спартак Пл

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Илков Илков АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ти: Петър Димов Аспарухов

СН: Йордан Веселинов Гулев



8 май 2025 г., четвъртък, 20:00 ч.

ФК Дунав Русе - ПФК Добруджа 1919

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Павлин Петков Петков

4-ти: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Георги Спасов Славов



Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.