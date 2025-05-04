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Повериха мача от Втора лига между ФК Ловеч и Пирин на рефера Димо Димов

Кремена Младенова
Повериха мача от Втора лига между ФК Ловеч и Пирин на рефера Димо Димов
Повериха мача от Втора лига между ФК Ловеч и Пирин на рефера Димо Димов
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
София,  
04.05.2025 23:52
 (БТА)

Съдията Димо Димов ще бъде главен рефер на двубоя от 35-ия кръг на футболната Втора лига между отборите на ФК Ловеч и Пирин.

Мачът ще се играе на 8 май от 18:00 часа.

Срещи от 35 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
 
7 май 2025 г., сряда, 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Владимир Николаев Кирилов    АС1: Мартин Тодоров Мачев    АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ти: Христофор Страцимиров Петков                    
СН: Йосиф Петров Ронков     
 
7 май 2025 г., сряда, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 - ПФК ЦСКА-София II
ГС: Ивайло Красимиров Ненков    АС1: Димитър Валентинов Мекушин    АС2: Велин Диманов Димитров
4-ти: Геро Георгиев Писков                    
СН: Вихрен Веселинов Манев     
 
7 май 2025 г., сряда, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Димитър Цолов Буров    АС1: Николай Иванов Михайлов    АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ти: Иван Стефанов Иванов                    
СН: Тихомир Димитров Костовски     
 
8 май 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.
ОФК Беласица - ПФК Монтана 1921
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1: Тодор Василев Вуков    АС2: Георги Петров Спасов
4-ти: Георги Георгиев Спасов                    
СН: Драган Кирилов Стойков     
 
8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - Спортист 2009
ГС: Кристиян Младенов Тодоров    АС1: Владимир Йорданов Йорданов    АС2: Мартин Мартинов Иванов
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов                    
СН: Иво Величков Боев     
 
8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.
Ботев Пд II - Сдружение общински футболен клуб Несебър
ГС: Мартин Иванов Марков    АС1: Радостин Николов Бодуров    АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ти: Божидар Тихомиров Тодоров                    
СН: Пламен Божидаров Мехлемов     
 
8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.
Миньор - ОФК Янтра 2019
ГС: Петър Милков Николов    АС1: Станислав Лазаров Станев    АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ти: Вилиян Весков Видинов                    
СН: Владимир Йорданов Владимиров     
 
8 май 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Ловеч - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Димо Стоянов Димов    АС1: Светослав Колев Енчев    АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Стефан Атанасов Гурков                    
СН: Стоян Христов Денев     
 
8 май 2025 г., четвъртък, 19:00 ч.
ФК Етър ВТ - ОФК Спартак Пл
ГС: Светослав Иванов Лазаров    АС1: Станимир Илков Илков    АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ти: Петър Димов Аспарухов                    
СН: Йордан Веселинов Гулев     
 
8 май 2025 г., четвъртък, 20:00 ч.
ФК Дунав Русе - ПФК Добруджа 1919
ГС: Георги Милков Гинчев    АС1: Кристиян Ботев Минков    АС2: Павлин Петков Петков
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров                    
СН: Георги Спасов Славов     
 
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/КМ/

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