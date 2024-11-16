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Миньор Перник и Пирин Благоевград завършиха наравно във Втора лига

Мирослав Димитров
Миньор Перник и Пирин Благоевград завършиха наравно във Втора лига
Миньор Перник и Пирин Благоевград завършиха наравно във Втора лига
Снимка: Мая Костадинова
София,  
16.11.2024 16:42
 (БТА) 
Срещи от 17-ия кръг на Втора лига по футбол:

Миньор (Перник) - Пирин (Благоевград)             - 1:1
Беласица (Петрич) - Янтра (Габрово)               - 2:3
Струмска слава (Радомир) - Монтана                - 0:1
Ботев II (Пловдив) - Лудогорец II (Разград)       - 2:0
Етър (Велико Търново) - Несебър                   - 3:0
Марек (Дупница) - Спартак (Плевен)                - 3:0
Дунав (Русе) - Спортист (Своге)                   - 2:1
Ловеч - Добруджа (Добрич)                         - 0:1

в неделя:
Локомотив (Горна Оряховица) - ЦСКА II (София)              

в понеделник:
ЦСКА 1948 II (София) - Фратрия             

 Класиране:  
 1. Пирин (Благоевград)          17   11   5   1   29:16   38 точки
 2. Монтана                      17   11   5   1   24:6    38      
 3. Добруджа (Добрич)            17   10   5   2   33:9    35       
 4. Марек (Дупница)              17    7   7   3   21:12   28      
 5. Спартак (Плевен)             17    8   4   5   19:20   28        
 6. Беласица (Петрич)            17    8   3   6   22:17   27      
 7. Янтра (Габрово)              17    8   3   6   25:17   27       
 8. Етър (Велико Търново)        17    8   3   6   29:26   27 
 9. Дунав (Русе)                 17    7   5   5   22:22   26       
10. Лудогорец II (Разград)       16    7   4   5   26:21   25       
11. ЦСКА II (София)              16    6   4   6   17:15   22 
12. ФК ЦСКА 1948 II (София)      16    6   2   8   25:23   20       
13. Фратрия (Бенковски)          16    5   5   6   15:17   20   
14. Локомотив (Горна Оряховица)  16    6   1   9   14:19   19    
15. Ловеч                        17    5   3   9   10:14   18    
16. Миньор (Перник)              17    4   5   8   13:20   17 
17. Ботев II (Пловдив)           17    4   2  11   12:31   14
18. Струмска слава (Радомир)     16    2   5   9   11:27   11     
19. Спортист (Своге)             17    2   5  10   10:21   11       
20. Несебър                      17    2   4  11   10:34   10

/МД/

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