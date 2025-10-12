Община Троян се грижи за четири свои оранжерии и две овощни градини, каза зам.-кметът Ангел Ангелов

Община Троян се грижи за четири свои оранжерии и две овощни градини с ябълки и сливи, каза зам.-кметът Ангел Ангелов пред участниците в информационно събитие за Европейската градска инициатива (ЕГИ) и УРБАКТ, което постави началото на Годишната среща на местните власти в Албена. Организатор на събитието е Националното сдружение на общините в Република България. Той представи проект за здравословно хранене, образование и местно производство, разработен по програма УРБАКТ, в който градът си партнира с шест европейски общини.

Акцент за Общината е здравословното детско хранене, посочи Ангелов. Той уточни, че зеленчуците и плодовете местно производство се влагат в храната на децата. Освен това Общината осигурява за най-малките си жители и безплатни начални обучения по ски, плуване и шах.

Троян е сочен като един от най-добрите примери за иновации в областта на детското хранене у нас, подчерта Ангелов. По думите му това е първата община, регистрирана като земеделски производител в България. Освен продукцията от оранжериите и овощните градини, Троян разполага и със собствен пчелин. Според анализ на РЗИ през последните години затлъстяването на децата в общината рязко е намаляло, като цифрите са три пъти по-ниски в сравнение с останалите общини от Ловешка област.