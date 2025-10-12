Подробно търсене

Община Троян се грижи за четири свои оранжерии и две овощни градини, каза зам.-кметът Ангел Ангелов

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Община Троян се грижи за четири свои оранжерии и две овощни градини, каза зам.-кметът Ангел Ангелов
Община Троян се грижи за четири свои оранжерии и две овощни градини, каза зам.-кметът Ангел Ангелов
Замесник-кметът на община Троян Ангел Ангелов. Снимка: Красимир Кръстев/БТА
Албена,  
12.10.2025 13:37
 (БТА)

Община Троян се грижи за четири свои оранжерии и две овощни градини с ябълки и сливи, каза зам.-кметът Ангел Ангелов пред участниците в информационно събитие за Европейската градска инициатива (ЕГИ) и УРБАКТ, което постави началото на Годишната среща на местните власти в Албена. Организатор на събитието е Националното сдружение на общините в Република България. Той представи проект за здравословно хранене, образование и местно производство, разработен по програма УРБАКТ, в който градът си партнира с шест европейски общини. 

Акцент за Общината е здравословното детско хранене, посочи Ангелов. Той уточни, че зеленчуците и плодовете местно производство се влагат в храната на децата. Освен това Общината осигурява за най-малките си жители и безплатни начални обучения по ски, плуване и шах.

Троян е сочен като един от най-добрите примери за иновации в областта на детското хранене у нас, подчерта Ангелов. По думите му това е първата община, регистрирана като земеделски производител в България. Освен продукцията от оранжериите и овощните градини, Троян разполага и със собствен пчелин. Според анализ на РЗИ през последните години затлъстяването на децата в общината рязко е намаляло, като цифрите са три пъти по-ниски в сравнение с останалите общини от Ловешка област.

/НН/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:56 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация