Сдружение „Независимите артисти, музиканти и певци“ стартира нов уебсайт в подкрепа на своите членове

Сдружение „Независимите артисти, музиканти и певци“ (СНАМП) стартира иновативен уебсайт, който ще служи като основен информационен и комуникационен канал за членовете на организацията и широката публика, съобщиха от сдружението.

Онлайн платформата ще представя подробна информация за дейността на СНАМП и текущите проекти, както и за социалните, културни и образователни инициативи в подкрепа на независимите изпълнители. Платформата ще предлага и редица специализирани ресурси за членовете - възможност за представяне на творчество, подкрепа за музикални инициативи и достъп до актуална информация за сектора.

Един от приоритетите е проблематиката на дигиталните изпълнителски права. От СНАМП посочват, че чрез сайта ще бъдат разпространявани материали и практики за управление на авторски права в дигитална среда и запознаване с най-новите тенденции в областта.

„Онлайн платформата ще бъде като интернет телевизия, където ще се излъчват заснети концерти на изпълнителите на СНАМП, давайки им възможност да достигнат до широка аудитория в реално време или чрез архивирани записи“, каза Пейо Пеев, председател на Управителния съвет на сдружението.

Организацията работи и по няколко съпътстващи проекта, сред които музикалното предаване „КонтраЗвук“ по Българското национално радио, посветено изцяло на независимата сцена, както и енциклопедия на независимите български изпълнители, база данни с информация за артисти извън основните музикални структури, казаха от СНАМП.

Предвидено е също създаване на секционен блог за актуалните проблеми на независимите творци и предложения за решения, подкрепа за български фестивали, както за утвърдени изпълнители, така и за млади автори и благотворителни инициативи, насочени към обществено значими каузи и местните общности.

СНАМП ще работи за популяризиране и подкрепа на творчеството на независими артисти и изпълнители с увреден слух, като целта е новата платформа да създаде среда за развитие, популяризиране и сътрудничество на местно, национално и международно ниво, посочиха от сдружението.

