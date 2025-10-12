"Есенни театрални срещи в Русе" предлага спектакли и разговори с писатели и артисти

Международният театрален фестивал "Есенни театрални срещи в Русе" ще се проведе от 20-и до 26 октомври тази година в крайдунавския град. Фестивалът обещава богата програма с участието на писатели и артисти, както и впечатляващи спектакли. Организатори са Катя Костова, председател на сдружение "Кауза Пещера", и Драматичен театър "Сава Огнянов" в Русе, каза Дидо Илиев от културната институция в крайдунавския град.

Началото на фестивала ще бъде поставено със спектакъла на Русенския театър "Последният етаж" от Хосе Варлета. В ролите публиката ще види Албена Михова, Даниел Пеев, Георги Алексиев, Борислав Апостолов и Ясена Господинова. Това е ексцентрична комедия, която разглежда теми като небесното и земното, греха и покаянието и най-вече любовта. Авторът Хосе Варлета ще пристигне от Испания специално за премиерата на "Последният етаж" и ще бъде в залата при откриването на фестивала.

Програмата на следващия ден - 21 октомври, предлага среща с гостите от "Мало театро" от Унгария, които ще представят "Непознатата звезда Курт Вайл". "Курт Вайл е един от най-значимите театрални композитори на миналия век, чиито песни са изпълнявани от световноизвестни артисти. В спектакъла са вплетени реални и въображаеми сцени от живота на Вайл, подправени с ирония и усмивка", каза Илиев.

Народният театър "Иван Вазов" ще покаже вечерта и моноспектакъла "Боже мой" на Христо Мутафчиев. Автор на пиесата е Теа Денолюбова, постановката е на Стоян Радев, а художник е родената в Русе Елица Георгиева. Спектакълът е повик за човечност и любов във времена, когато с Божието слово се злоупотребява.

Фестивалът предлага на 22 октомври "Среща с автограф" с писателката Мария Лалева, а вечерта Младежкият театър ще представи "Място, наречено Другаде" с Боряна Братоева и Петър Антонов. Спектакълът е награден с "Икар" 2023 и "Аскеер" 2023 за драматургия.

Публиката на фестивала ще може да се срещне с поета, белетрист, драматург и публицист Александър Секулов на 23 октомври, а след това Камен Донев ще представи авторския си спектакъл "С най-голямо уважение".

Програмата на 24 октомври включва "Среща с автограф" с поета Иван Ланджев, а трупа от Северна Македония ще изиграе "Сите най-убави нешта".

Писателката Яна Борисова ще води ателие по творческо писане на 25 октомври, а вечерта ще бъде представена нейната пиеса "Наполетано - или под нивото на очите" с актьорите Юлиан Вергов и Петър Антонов. Тримата ще разговарят и с публиката след края на спектакъла.

Фестивалът "Есенни театрални срещи в Русе" ще завърши на 26 октомври със "Заешка дупка" на Театър 199 "Валентин Стойчев", режисирана от проф. Ивайло Христов. След края на спектакъла режисьорът ще разговаря с публиката.

Фестивалът се организира с подкрепата на Министерството на културата, Община Русе и Национален фонд "Култура". БТА припомня, че това е второто му издание, като за първи път "Есенни театрални срещи в Русе" се организира през миналата година.