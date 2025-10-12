Габрово е един от 100-те европейски града в мисия „Климатично неутрални и умни градове“, каза Пенчо Койчев

Габрово е един от 100-те европейски града в мисия „Климатично неутрални и умни градове“. Това каза пред участниците в информационното събитие за Европейската градска инициатива (ЕГИ) и УРБАКТ, което постави началото на Годишната среща на местните власти в Албена, Пенчо Койчев от община Габрово. Той представи презентация „От културата до дигитализацията: Габрово и стратегическото градско развитие“. Той уточни, че целта на мисията е постигането на климатична неутралност до 2030 г.

Ние се включваме в големия проект на Нюрнберг с много малък дял, трансферният партньор е с бюджет от 150 хиляди евро, където 30 хиляди евро трябва да са собствен принос, каза той. По думите му хоризонтът за изпълнение на тези проекти е много по-дълъг.

Той разказа за културните инвестиции в града, които не са малко. В комплекс „Етъра“ те са около 10,5 милиона лева, а в Регионалния исторически музей – 1,75 милиона лева. Койчев посочи като следващо предизвикателство пред Габрово Центърът „Кристо и Жан-Клод“, който е част от Интегрираната териториална инвестиция (ИТИ) „Брегове на съвремието“. Цялата стойност на ИТИ е 88 милиона лева, а за центъра „Кристо и Жан-Клод“ средствата са 36 милиона, които ще са от програмите „Регионално развитие“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Той съобщи още, че Габрово ще кандидатства за Европейска столица на културата през 2032 г. и помоли за подкрепа на кандидатурата.

Койчев разказа за ползите за града и за местните власти от участието в проекта УРБАКТ IV. Партньори на Габрово са няколко европейски града, а водещ е Еспоо (Финландия). Целта при реализацията УРБАКТ IV Интегрирано градско развитие е да бъдат вмъкнати в политиките на общините 17-те големи цели за устойчиво развитие на ООН.

Местните власти са заинтересованата група, а в нашата са привлечени всички страни – администрация, културни институции, образование и наука, неправителственият сектор, посочи Койчев. Той допълни, че е много важно да се въведе опитът на всички заинтересовани страни, за да може един град да бъде климатично неутрален.