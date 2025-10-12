Полицията изяснява сигнал за евентуално изборно нарушение в пазарджишкото село Огняново, съобщиха от Областната дирекция на МВР

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Снимка: БТА, архив
Пазарджик,  
12.10.2025 14:12
 (БТА)

Полицията изяснява сигнал, свързан с евентуално изборно нарушение в пазарджишкото село Огняново, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той уточни, че на телефон 112 е подаден сигнал, че в ромската махала на населеното място граждани са спрели два автомобила, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. Колите са "Порше" и "Ауди", а един от пътуващите е избягал.

Извършва се претърсване на автомобилите и личен обиск на три лица, пътували в тях. На място са екипи на Областната дирекция, Районното управление в Пазарджик и жандармерията.

Днес в Пазарджик се провеждат избори за нов състав на Общинския съвет.

/НН/

