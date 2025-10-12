Вносът на втечнен природен газ през германските терминали достигна рекордни стойности през третото тримесечие

Вносът на втечнен природен газ (LNG) през Германия се увеличи до рекордно високо ниво, като през третото тримесечие на 2025 година е отчетен най-големият постъпил обем в мрежата, откакто страната откри първия терминал във Вилхелмсхафен в края на 2022 година. Това показват данните от мрежовия регулатор "БеНетцА" (BNetzA), на които се позовават от Ройтерс.

Цифрите показват, че на германските терминали през тази година са доставени повече количества от LNG спрямо всяка от предходните години.

Делът на LNG в общия внос на природен газ на Германия също расте, според BNetzA. След като той съставляваше 8 процента през първото полугодие на 2025 година, подобно на 2024 г., сега регулаторът актуализира дела през третото тримесечие на тази година на 13,5 процента. Така тежестта на вноса на втечнен природен газ вече се равнява на 10,9 процента през първите девет месеца на 2025 г.

Количеството внесен LNG през Германия възлиза към края на този септември на около 74 тераватчаса, от които около 34 тераватчаса са доставките през третото тримесечие, според BNetzA. За сравнение, през цялата 2024 година са доставени около 69 тераватчаса, а през 2023-а - около 70 тераватчаса.

Увеличените капацитети през август на брега на Северно море и нуждата от доставки на природен газ за Австрия, Чехия, Швейцария, Словакия и Словения, след изтеклия на 1 януари 2025 година договор за доставка на газ от Русия към Австрия, са сред причините за покачващия се дял на внесения втечнен природен газ през Германия, с което тя затвърди отново позицията си на значима транзитна страна.