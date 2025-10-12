В днешното технологично време е важно от ранна възраст децата да се приучат към двигателна активност, каза треньорът по бадминтон Лидия Русева

В днешното технологично време е важно от ранна възраст децата да се приучат към двигателна активност, заяви за БТА треньорът по бадминтон в Спортния клуб по бадминтон в Разград Лидия Русева. Заедно с дъщерите си тя се включи в отложения за днес заради дъжда спортен празник, посветен на Световния ден на ходенето. Инициативата, организирана от Община Разград и спортен клуб „Спорт за всички“, се състоя в Градския парк.

Лидия Русева заяви, че спортът играе много важна роля в развитието на децата, но за да се запалят още от малки, трябва на първо място родителите да дадат личен пример. Самата тя спортува от седемгодишна възраст, а от една година вече като треньор помага на ученици да се развият като състезатели. „В клуба по бадминтон тренират към 25 деца на възраст от шест до 12 години. Вече дори имаме поводи за гордост. Наши състезатели по бадминтон от разградския спортен клуб представиха достойно региона на международен турнир“, посочи Русева. Тя добави, че в семейството й спортът винаги е бил посока на възпитание и на начин на живот.

Като хубав и полезен празник определи националната спортна проява Йонка Димитрова. Тя подчерта, че спортът е здраве, дълголетие, сила и живот.

Председателят на Спортния клуб „Спорт за всички“ Здравко Душков изрази задоволство от това, че в Разград има много подрастващи, които с желание тренират различни видове спортове. Той посочи, че движението е живот и апелира деца и възрастни да не спират да се движат.

Близо 120 ентусиасти се включиха в отбелязването на Световния ден на ходенето. По предварително маркираните пешеходни маршрути минаха хора от различни възрасти. Малки и големи участваха и в надпреварата в скок на дължина от място. За любителите на разходките сред природата имаше томбола с предметни награди. Те получиха и тениски с логото на събитието, осигурени от Българската федерация „Спорт за всички“.