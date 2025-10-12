Над 40 сгради в Поморие вече са енергийно обновени, каза представителят на Общината Георги Петков на информационно събитие в Албена

Повече от 40 сгради в Поморие вече са енергийно обновени, каза представителят на Общината Георги Петков пред участниците в информационното събитие за Европейската градска инициатива (ЕГИ) и УРБАКТ, което постави началото на Годишната среща на местните власти в Албена. Организатор на събитието е Националното сдружение на общините в Република България.

Петков коментира усилията, които Поморие полага срещу енергийната бедност, и плановете за развитие в това направление. Освен обновяване на сгради, изцяло е обновено уличното осветление в града, уточни той. Осигурена е и геотермална енергия в една детска градина.

Петков уточни, че Общината участва в международен проект, който ѝ позволява да черпи опит от европейски партньори. Според него може да се научи много от общините в Белгия, Гърция, Португалия, където има изградени енергийни общности. Освен това там се събира база данни по темата с енергийната бедност, които позволяват да се правят анализи и да се вземат нужните мерки за преодоляването на проблемите, допълни експертът. Той уточни, че в Поморие продължава обновяването на сгради, като се работи и по създаването на енергийна общност на територията на града.