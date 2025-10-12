Към 12:00 ч. на изборите в петричкото село Беласица са гласували 227 души, съобщиха от Общинската избирателна комисия

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Снимка: БТА, архив
Петрич,  
12.10.2025 14:38
 (БТА)

Към 12:00 ч. на изборите в петричкото село Беласица са гласували 227 човека, съобщиха за БТА от Общинска избирателна комисия-Петрич. Гласоподавателите с право на глас по предварителни списъци са около 960 човека.

Гласуването ще се извършва в две секции. 

Изборният ден е започнал нормално днес в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа. Към настоящия момент няма постъпили сигнали за нарушения, каза за БТА председателят на Общинската избирателна комисия Борислав Коконов. 

 

/НН/

