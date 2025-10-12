За светите отци от Седмия вселенски събор и за притчата за сеяча говори в проповедта си отец Иван в шуменския храм "Св. Три Светители"

За светите отци от Седмия вселенски събор и за притчата за сеяча говори отец Иван в неделната си проповед пред миряните в православния храм "Свети Три Светители" в Шумен.

Той отбеляза, че Българската православна църква на днешния ден отбелязва 4 Неделя след Неделя подир Въздвижение и чества паметта на светите отци от Седмия вселенски събор. „В Православната църква се признават седем вселенски събора. На тях светите отци са взимали най-важните решения в полза на светото православие. Появявали са се лъжеучители и хора, които са се отпивали да кажат, че почитта към иконите е неправилна. Та са били иконоборци. И в днешно време има много хора от други изповедания, които казват, че сме иконопоклонци, но те не знаят смисъла на това, което ние, свещениците, обясняваме и вие, които се покланяте на иконите. Ние се покланяме не на самото дърво, а ние се прехвърляме от образа към първообраза. Например, когато имаме деца, които са далеч от нас и нямаме модерни технологии, с които да ги видим, имайки една тяхна снимка от по-млади години, целувайки ги и говорейки с тях, ние се прехвърляме към първообраза на нашето дете. Тези светии, изобразени на иконите, това са хора като нас, но са изпълнявали Божите заповеди и са тръгнали по Божия път, по пътя, който води към Христа“, каза отец Иван.

По думите му днешният ден е много важен, тъй като се чества Четвъртата неделя подир Въздвижение и обърна внимание на миряните, че в прочетеното днес евангелско четиво се говори за притчата за сеяча. „В нея се говори за семето, което е хвърлено първо на земята между камъните, между корените и на хубаво място. И когато Христос обяснява тази притча, много от апостолите са питали какъв е смисълът на тази притча и той им е казал – на вас ви е дадено да разбирате царството небесно, а за онези, които не разбират и не са толкова вярващи – за тях са тези притчи. Много от текстовете в светото Евангелие имат тайнствен смисъл и не всеки, който го чете, разбира правилно. Неслучайно се появиха в нашия град и много нехристиянски религиозни вероучения и вероизповедания, четейки свещеното писание и споменавайки божието словото, без да го разбират“, посочи отец Иван.

Той разясни на миряните, че тази притча трябва да се разбира, че когато падне семето между камъните, където няма твърда земя, това един вид са всички хора, които слушат словото Божие, тръгват по някакъв начин към църквата, но при първото изкушение се отказват и падат духом, а семето, което попадне на добра земя дава добър плод. „Именно сеячът е Господ, а семето е словото Божие. Когато участваме в свети тайнства ние се обновяваме, защото колкото по-често пристъпим достойно към изповед и когато свещеникът ви каже със страх Божи и вяра да пристъпите, по този начин изпълняваме Божието слово, т.е. семето в нас е посято, то ще се развие и ще даде добър плод. Изпълнявайки десетте Божи заповеди ние изпълняваме Божия закон и както Христос е казал – обич към Бога, обич към ближния. Наш ближен може да бъде и приятел, и човек, който не харесваме, но когато ние обичаме Бога, обичаме ближния и обратното. Затова семето, което посее свещеника или този, който проповядва словото Божие, трябва човек да го поеме в себе си, то да израсне и да дава плод, а онези, които чуят словото Божие и по никакъв начин не дадат плод, те са олицетворение на падналото семе на твърда земя от притчата“, каза още отец Иван и добави, че светите отци от Седмия вселенски събор са били добри сеячи, от които може да се вземе пример.