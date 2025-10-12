Подробно търсене

В Барселона са впечатлени от представянето на Рашфорд и са готови да го купят с постоянен трансфер от Манчестър Юнайтед за 25 милиона паунда

Мирослав Димитров
Martin Rickett/PA via AP
Барселона,  
12.10.2025 14:24
 (БТА)

Барселона е във възторг от представянето на нападателя Маркъс Рашфорд и иска да закупи играча с постоянен трансфер, пише таблоидът "Сън". Каталунците взеха англичанина под наем от Манчестър Юнайтед през лятото за един сезон.

Според източника, в Барса първоначално са имали съмнения дали привличането на Рашфорд е правилно решение, но в клуба са приятно изненадани от представянето на нападателя и са готови да го привлекат за постоянно на разумна цена. Барселона ще трябва да плати на Манчестър Юнайтед 25 милиона паунда като фиксирана такса и може да плати допълнителни 5 милиона паунда за бонуси.

Рашфорд е изиграл 10 мача за Барселона във всички турнири, като е отбелязал три гола и е дал пет асистенции. 

