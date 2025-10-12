Подробно търсене

Двама национали отпаднаха от състава за гостуването на Испания поради контузии

Мирослав Димитров
Двама национали отпаднаха от състава за гостуването на Испания поради контузии
Двама национали отпаднаха от състава за гостуването на Испания поради контузии
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
12.10.2025 14:46
 (БТА)

Футболистите на националния отбор по футбол Лукас Петков и Иван Турицов отпадат от състава заради контузии. Така двамата ще пропуснат предстоящата световна квалификация с Испания, която е във вторник от 21:45 ч. на стадион “Хосе Сория”, информира пресслужбата на БФС.

Вместо тях, с отбора за Валядолид ще отпътува младежкият национал Мартин Георгиев, който получи повиквателна от селекционера на България Александър Димитров.

Мястото на защитника на Славия в младежката селекция пък ще бъде заето от бранителя на Ботев Пловдив Ивайло Видев. Във вторник от 19:00 ч. на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик тимът, воден от Тодор Янчев, ще се изправи срещу Чехия в европейска квалификация.

Турицов и Петков влязоха като резерви снощи при загубата с 1:6 от Турция в квалификация за Мондиал 2026.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:56 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация