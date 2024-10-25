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Волен Чинков ще ръководи двубоя между Миньор и носителя на трофея Ботев Пловдив във втория кръг на турнира за купата на България

Асен Даскалов
Волен Чинков ще ръководи двубоя между Миньор и носителя на трофея Ботев Пловдив във втория кръг на турнира за купата на България
Волен Чинков ще ръководи двубоя между Миньор и носителя на трофея Ботев Пловдив във втория кръг на турнира за купата на България
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
25.10.2024 21:31
 (БТА) 
Съдийски назначения за мачовете от втория кръг в турнира за купата на България по футбол:
 
28 октомври, 13:30 година
Черноморец Бургас - Локомотив Пловдив 1926
ГС:	Петър Георгиев Кузев	АС1:	Даниел Милков Ников	АС2:	Никифор Деянов Велков
4-ТИ:	Станимир Георгиев Тодоров	 	 	 	 
СН:	Донка Динчева Желева-Терзиева	 
 
29 октомври, 13:30 часа
ПФК Добруджа 1919 - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС:	Валентин Станчев Железов	АС1:	Станимир Илков Илков	АС2:	Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:	Светослав Иванов Лазаров	 	 	 	 
СН:	Кольо Димитров Данев	 
 
29 октомври,, 13:30 часа
Спортист 2009 - ПФК Ботев Враца
ГС:	Мартин Иванов Марков	АС1:	Тодор Василев Вуков	АС2:	Марин Иванов Бонев
4-ТИ:	Антонио Тодоров Антов	 	 	 	 
СН:	Николай Йорданов Колев	 
 
29 октомври, 13:30 часа
ОФК Янтра 2019 - ФК Локомотив София 1929
ГС:	Стоян Панталеев Арсов	АС1:	Димитър Русанов Русев	АС2:	Теодор Пешев Петров
4-ТИ:	Станимир Лозанов Тренчев	 	 	 	 
СН:	Георги Генов Нарлев	 
 
29 октомври, 13:30 часа
ФК Саяна Хасково - Спартак Варна 1918
ГС:	Любомир Николаев Вушовски	АС1:	Красимир Владимиров Миланов	АС2:	Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:	Димитър Цолов Буров	 	 	 	 
СН:	Атанас Петров Бозев	 
 
29 октомври, 13:30 часа
ОФК Локомотив Мездра - ПФК Септември София
ГС:	Владимир Вълков Вълков	АС1:	Костадин Димитров Тановчев	АС2:	Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:	Стилян Стоянов Колев	 	 	 	 
СН:	Стоян Христов Денев	 
 
29 октомври, 13:30 часа
Розова долина - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС:	Кристиян Николов Колев	АС1:	Светослав Колев Енчев	АС2:	Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:	Димо Стоянов Димов	 	 	 	 
СН:	Цветан Георгиев Георгиев	 
 
29 октомври, 17:00 часа
ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913
ГС:	Драгомир Димитров Драганов	АС1:	Светослав Станимиров Стойчев	АС2:	Живко Руменов Петров
4-ТИ:	Красимир Маргаритов Кръстев	 	 	 	 
СН:	Венцислав Иванов Гаврилов	 
 
30 октомври, 13:30 часа
ФК Оборище-Панагюрище - ФК Крумовград
ГС:	Георги Петров Стоянов	АС1:	Мартин Веселинов Маргаритов	АС2:	Йордан Петров Петров
4-ТИ:	Денислав Йорданов Сталев	 	 	 	 
СН:	Георги Крумов Виделов	 
 
30 октомври, 13:30 часа
ФК Кюстендил - ПФК Черно море
ГС:	Никола Антонов Попов	АС1:	Иво Николаев Колев	АС2:	Иван Радославов Иванов
4-ТИ:	Ивайло Красимиров Ненков	 	 	 	 
СН:	Никола Петров Джугански	 
 
30 октомври, 17:00 часа
ФК Дунав Русе - ФК Хебър 1918
ГС:	Тодор Недялков Киров	АС1:	Димо Дамянов Вълчев	АС2:	Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:	Кристиян Младенов Тодоров	 	 	 	 
СН:	Камен Михайлов Алексиев	 
 
30 октомври, 17:00 часа
ПФК Пирин 22 АД - ПФК Левски
ГС:	Васил Петров Минев	АС1:	Георги Пламенов Тодоров	АС2:	Мартин Емилов Венев
4-ТИ:	Любослав Бисеров Любомиров	 	 	 	 
СН:	Иван Захариев Вълчев	 
 
31 октомври, 13:30 часа
ОФК Беласица - ФК ЦСКА 1948
ГС:	Димитър Димитров Димитров	АС1:	Павлин Цветанов Михайлов	АС2:	Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:	Мариян Георгиев Гребенчарски	 	 	 	 
СН:	Николай Георгиев Ангелов	 
 
31 октомври, 13:30 часа
Миньор - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС:	Волен Валентинов Чинков	АС1:	Дениз Пиринов Соколов	АС2:	Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:	Венцислав Георгиев Митрев	 	 	 	 
СН:	Александър Костадинов Костадинов	 
 
31 октомври, 17:00 часа
Футболен клуб Черноломец 1919 - ПФК Лудогорец 1945
ГС:	Михаел Петков Павлов	АС1:	Александър Христов Апостолов	АС2:	Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:	Георги Димитров Давидов	 	 	 	 
СН:	Ахмед Яшар Ахмед

/ГК/

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