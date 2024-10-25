Волен Чинков ще ръководи двубоя между Миньор и носителя на трофея Ботев Пловдив във втория кръг на турнира за купата на България

Съдийски назначения за мачовете от втория кръг в турнира за купата на България по футбол: 28 октомври, 13:30 година Черноморец Бургас - Локомотив Пловдив 1926 ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Донка Динчева Желева-Терзиева 29 октомври, 13:30 часа ПФК Добруджа 1919 - ПФК ЦСКА-София ЕАД ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров СН: Кольо Димитров Данев 29 октомври,, 13:30 часа Спортист 2009 - ПФК Ботев Враца ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов СН: Николай Йорданов Колев 29 октомври, 13:30 часа ОФК Янтра 2019 - ФК Локомотив София 1929 ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев СН: Георги Генов Нарлев 29 октомври, 13:30 часа ФК Саяна Хасково - Спартак Варна 1918 ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ: Димитър Цолов Буров СН: Атанас Петров Бозев 29 октомври, 13:30 часа ОФК Локомотив Мездра - ПФК Септември София ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Стилян Стоянов Колев СН: Стоян Христов Денев 29 октомври, 13:30 часа Розова долина - ПФК Арда Кърджали 1924 ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов СН: Цветан Георгиев Георгиев 29 октомври, 17:00 часа ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913 ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Живко Руменов Петров 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Венцислав Иванов Гаврилов 30 октомври, 13:30 часа ФК Оборище-Панагюрище - ФК Крумовград ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев СН: Георги Крумов Виделов 30 октомври, 13:30 часа ФК Кюстендил - ПФК Черно море ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков СН: Никола Петров Джугански 30 октомври, 17:00 часа ФК Дунав Русе - ФК Хебър 1918 ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров СН: Камен Михайлов Алексиев 30 октомври, 17:00 часа ПФК Пирин 22 АД - ПФК Левски ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров СН: Иван Захариев Вълчев 31 октомври, 13:30 часа ОФК Беласица - ФК ЦСКА 1948 ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски СН: Николай Георгиев Ангелов 31 октомври, 13:30 часа Миньор - ПФК Ботев Пловдив АД ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев СН: Александър Костадинов Костадинов 31 октомври, 17:00 часа Футболен клуб Черноломец 1919 - ПФК Лудогорец 1945 ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Владимир Тодоров Ташков 4-ТИ: Георги Димитров Давидов СН: Ахмед Яшар Ахмед