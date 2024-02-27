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Владимир Вълков ще ръководи двубоя между Лудогорец и ЦСКА 1948

Асен Даскалов
Владимир Вълков ще ръководи двубоя между Лудогорец и ЦСКА 1948
Владимир Вълков ще ръководи двубоя между Лудогорец и ЦСКА 1948
снимка: БТА
София,  
27.02.2024 18:42
 (БТА) 
Съдийски назначения за мачовете от 23-ия кръг от Първа футболна лига:

1 март, 17:30 часа
ПФК Черно море - ПФК Ботев Враца
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
2 март, 12:45 часа
ФК Етър ВТ - ФК Локомотив 1929 София
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
2 март, 15:15 часа
ФК Крумовград - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Илиян Петров Капарашев
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
2 март, 17:45 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
3 март, 14:30 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Берое-Стара Загора
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
3 март, 17:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Мартин Емилов Венев
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
4 март, 15:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Стоян Панталеев Арсов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Стоян Христов Денев     
 
4 март, 17:30 часа
ФК Хебър 1918 - ПФК Левски
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Николай Йорданов Колев

/АВ/

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