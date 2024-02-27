Владимир Вълков ще ръководи двубоя между Лудогорец и ЦСКА 1948

site.btaВладимир Вълков ще ръководи двубоя между Лудогорец и ЦСКА 1948
Съдийски назначения за мачовете от 23-ия кръг от Първа футболна лига: 1 март, 17:30 часа ПФК Черно море - ПФК Ботев Враца ГС: Васил Петров Минев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев СН: Ахмед Яшар Ахмед 2 март, 12:45 часа ФК Етър ВТ - ФК Локомотив 1929 София ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Цветан Кръстев Кръстев 2 март, 15:15 часа ФК Крумовград - ПФК Локомотив Пловдив 1926 ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев СН: Антон Симеонов Генов 2 март, 17:45 часа ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Пловдив АД ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Петър Велизаров Митрев СН: Радан Василев Мирянов 3 март, 14:30 часа ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Берое-Стара Загора ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Йордан Веселинов Гулев 3 март, 17:00 часа ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948 ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Георги Генов Нарлев 4 март, 15:00 часа ПФК Арда Кърджали 1924 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков 4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Стоян Христов Денев 4 март, 17:30 часа ФК Хебър 1918 - ПФК Левски ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Николай Йорданов Колев
/АВ/
news.modal.header
news.modal.text