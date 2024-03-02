Локомотив София спечели три точки от гостуването си на Етър в Първа лига

Локомотив София победи Етър с 2:1 като гост във Велико Търново в двубой от 23-ия кръг на футболната Първа лига. С успеха Локомотив излезе на десето място във временното класиране с 25 точки. Тимът на Етър остава последен, 16-и с 10 точки в актива си