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Локомотив София спечели три точки от гостуването си на Етър в Първа лига

Кремена Младенова
Локомотив София спечели три точки от гостуването си на Етър в Първа лига
Локомотив София спечели три точки от гостуването си на Етър в Първа лига
снимка: БТА, архив
Велико Търново,  
02.03.2024 14:41
 (БТА)

Мачове от 23-ия кръг в Първа футболна лига:

Етър - Локомотив София - 1:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Горка Ларучея 53 автогол, 1:1 Иван Василев 81, 1:2 Ивайло Найденов 89

по-късно днес:
Крумовград - Локомотив Пловдив
Славия - Ботев Пловдив

в неделя:
ЦСКА-София - Берое
Лудогорец - ЦСКА 1948

в понеделник:
Арда Кърджали - Пирин Благоевград
Хебър - Левски

от петък:
Черно море - Ботев Враца       2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Атанас Илиев 41-дузпа, 2:0 Меси Биатумусока 71, 2:1 Мирослав Маринов 80

временно класиране:
 1. Черно море       23  15  6   2  39:20   51 точки
 2. Лудогорец        21  15  3   3  53:13   48   
 3. ЦСКА-София       22  13  6   3  33:12   45
 4. Левски           22  12  5   5  36:16   41
 5. Локомотив (Пд)   22  12  5   5  37:24   41
 6. ЦСКА 1948        21  10  7   4  25:16   37
 7. Ботев (Пд)       22   9  5   8  36:25   32
 8. Арда             22   9  4   9  24:21   31
 9. Крумовград       22   9  3  10  24:29   30
10. Локомотив (Сф)   23   7  4  12  19:38   25
11. Берое            22   7  4  11  17:30   25
12. Славия           22   7  4  11  19:33   25
13. Хебър            22   6  4  11  22:30   23
14. Пирин            22   5  4  13  16:34   19
15. Ботев (Враца)    23   4  1  18  14:35   13
16. Етър             23   2  4  17  14:42   10

/КМ/

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02.03.2024 14:52

Локомотив София се наложи като гост на Етър в мач от Първа лига

Локомотив София победи Етър с 2:1 като гост във Велико Търново в двубой от 23-ия кръг на футболната Първа лига. С успеха Локомотив излезе на десето място във временното класиране с 25 точки. Тимът на Етър остава последен, 16-и с 10 точки в актива си

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