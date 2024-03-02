Локомотив София спечели три точки от гостуването си на Етър в Първа лига

Мачове от 23-ия кръг в Първа футболна лига:
Етър - Локомотив София - 1:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Горка Ларучея 53 автогол, 1:1 Иван Василев 81, 1:2 Ивайло Найденов 89
по-късно днес:
Крумовград - Локомотив Пловдив
Славия - Ботев Пловдив
в неделя:
ЦСКА-София - Берое
Лудогорец - ЦСКА 1948
в понеделник:
Арда Кърджали - Пирин Благоевград
Хебър - Левски
от петък:
Черно море - Ботев Враца 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Атанас Илиев 41-дузпа, 2:0 Меси Биатумусока 71, 2:1 Мирослав Маринов 80
временно класиране:
1. Черно море 23 15 6 2 39:20 51 точки
2. Лудогорец 21 15 3 3 53:13 48
3. ЦСКА-София 22 13 6 3 33:12 45
4. Левски 22 12 5 5 36:16 41
5. Локомотив (Пд) 22 12 5 5 37:24 41
6. ЦСКА 1948 21 10 7 4 25:16 37
7. Ботев (Пд) 22 9 5 8 36:25 32
8. Арда 22 9 4 9 24:21 31
9. Крумовград 22 9 3 10 24:29 30
10. Локомотив (Сф) 23 7 4 12 19:38 25
11. Берое 22 7 4 11 17:30 25
12. Славия 22 7 4 11 19:33 25
13. Хебър 22 6 4 11 22:30 23
14. Пирин 22 5 4 13 16:34 19
15. Ботев (Враца) 23 4 1 18 14:35 13
16. Етър 23 2 4 17 14:42 10
/КМ/