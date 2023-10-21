Монтана излезе на второ място в класирането във Втора лига след победа при гостуването си на Марица Пловдив

Първенство на България по футбол, срещи от 14-ия кръг във Втора лига:
Марек (Дупница) - Спортист (Своге) - 2:0
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен) - 3:0
Бдин (Видин) - Лудогорец II (Разград) - 0:2
Марица (Пловдив) - Монтана - 1:2
в неделя:
Янтра 2019 (Габрово) - ЦСКА 1948 II (София)
Дунав от Русе (Русе) - Струмска слава 1927 (Радомир)
в понеделник:
Септември (София) - Добруджа 1919 (Добрич)
от петък:
Беласица (Петрич) - Литекс (Ловеч) - 0:1
Спартак 1918 (Варна) - Черноморец (Балчик) - 4:0
временно класиране:
1. Септември 13 9 2 2 23:13 29 точки
2. Монтана 14 8 4 2 18:9 28
3. Марек 1915 (Дупница) 14 7 6 1 13:6 27
4. Спартак Варна 14 8 2 4 19:10 26
5. Добруджа 1919 13 6 4 3 17:9 22
6. Янтра 2019 (Габрово) 12 6 2 4 17:14 20
7. Струмска слава 13 6 2 5 16:14 20
8. Черноморец (Бургас) 13 5 5 3 15:12 20
9. Дунав (Русе) 13 4 5 4 10:14 17
10. Литекс 14 4 4 6 12:17 16
11. ЦСКА 1948 II 13 4 4 5 13:15 16
12. Марица (Пловдив) 14 5 1 8 16:22 16
13. Беласица 14 4 3 7 12:14 15
14. Спартак (Плевен) 14 5 0 9 14:20 15
15. Лудогорец II 12 4 2 6 13:14 14
16. Бдин 14 3 3 8 6:13 12
17. Черноморец (Балчик) 14 3 3 8 10:18 12
18. Спортист (Своге) 14 2 4 8 12:22 10
/КМ/