Монтана излезе на второ място в класирането във Втора лига след победа при гостуването си на Марица Пловдив

Последният в класирането на Втора лига Спортист (Своге) ще се опита да изненада Марек (Дупница) утре в среща от 14-ия кръг. Свогенци ще се опитат да измъкнат победа или равенство при визитата си и да затвърдят добрата тенденция от последните мачове.