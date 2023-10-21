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Монтана излезе на второ място в класирането във Втора лига след победа при гостуването си на Марица Пловдив

Кремена Младенова
Монтана излезе на второ място в класирането във Втора лига след победа при гостуването си на Марица Пловдив
Монтана излезе на второ място в класирането във Втора лига след победа при гостуването си на Марица Пловдив
снимка: ПФК Монтана
Пловдив,  
21.10.2023 17:56
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 14-ия кръг във Втора лига:

Марек (Дупница) - Спортист (Своге)          - 2:0
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен) - 3:0
Бдин  (Видин) - Лудогорец II (Разград)      - 0:2
Марица (Пловдив) - Монтана                  - 1:2

в неделя:
Янтра 2019 (Габрово) - ЦСКА 1948 II (София)
Дунав от Русе (Русе) - Струмска слава 1927 (Радомир)

в понеделник:
Септември (София) - Добруджа 1919 (Добрич)

от петък:
Беласица (Петрич) - Литекс (Ловеч)         - 0:1
Спартак 1918 (Варна) - Черноморец (Балчик) - 4:0
временно класиране:
 1. Септември            13    9   2   2   23:13   29 точки
 2. Монтана              14    8   4   2   18:9    28
 3. Марек 1915 (Дупница) 14    7   6   1   13:6    27
 4. Спартак Варна        14    8   2   4   19:10   26
 5. Добруджа 1919        13    6   4   3   17:9    22
 6. Янтра 2019 (Габрово) 12    6   2   4   17:14   20
 7. Струмска слава       13    6   2   5   16:14   20
 8. Черноморец (Бургас)  13    5   5   3   15:12   20
 9. Дунав (Русе)         13    4   5   4   10:14   17
10. Литекс               14    4   4   6   12:17   16
11. ЦСКА 1948 II         13    4   4   5   13:15   16
12. Марица (Пловдив)     14    5   1   8   16:22   16
13. Беласица             14    4   3   7   12:14   15
14. Спартак (Плевен)     14    5   0   9   14:20   15
15. Лудогорец II         12    4   2   6   13:14   14
16. Бдин                 14    3   3   8    6:13   12
17. Черноморец (Балчик)  14    3   3   8   10:18   12
18. Спортист (Своге)     14    2   4   8   12:22   10

/КМ/

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