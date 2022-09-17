Подробно търсене

Спортист (Своге) победи лидера във Втора лига Спартак (Плевен)

Христо Бонински
Спортист (Своге) победи лидера във Втора лига Спартак (Плевен)
Спортист (Своге) победи лидера във Втора лига Спартак (Плевен)
Снимка: fcsportistsvoge
Своге,  
17.09.2022 19:10
 (БТА)

Мачове от десетия кръг на Втора лига:

Добруджа (Добрич) - Янтра (Габрово) - 2:0
голмайстори: 1:0 Ивайло Лазаров 21-дузпа, 2:0 Андриан Димитров 90+2

Крумовград - Созопол - 1:2   
голмайстор: 0:1 Тодор Петков 12, 1:1 Стамен Бояджиев 43-автогол, 1:2 Тодор Петков 45

Ботев II (Пловдив) - Марица (Пловдив) - 1:0
голмайстор: 1:0 Димитър Балинов 2

Спортист (Своге) - Спартак (Плевен) - 3:2
голмайстори: 1:0 Илия Русинов 13, 1:1 Васил Шопов 28, 2:1 Илия Русинов 50, 3:1 Йоан Маринов 79, 3:2 Кристиян Иванов 82

Беласица (Петрич) - Струмска слава (Радомир) - 3:0
голмайстори: 1:0 Мариян Вангелов 28, 2:0 Владимир Гогов 51, 3:0 Валентин Костов 90+1

Миньор (Перник) - ЦСКА 1948 II - 1:4 
голмайстори: 0:1 Георги Иванов 13, 0:2 Денислав Александров 18, 0:3 Валентин Йосков 51, 1:3 Стелиан Георгиев 71, 1:4 Денислав Александров 77


От 19:00 часа:
Етър (Велико Търново) - Лудогорец II

Утре от 14:00 часа:
Монтана - Дунав (Русе)
От 17:00 часа:
Витоша (Бистрица) - Литекс (Ловеч)

временно класиране:

 1. Спартак (Плевен)    10   6   1   3   20:10    19
 2. ЦСКА 1948 II        10   5   4   1   15:7     19
 3. Етър                 9   4   5   0   10:5     17
 4. Беласица            10   5   1   4   12:9     16
 5. Струмска слава      10   4   4   2   10:9     16
 6. Крумовград          10   4   3   3   12:11    15
 7. Спортист            10   4   3   3   13:14    15
 8. Марица              10   4   2   4   12:13    14
 9. Монтана              9   3   4   2   8:8      13
10. Добруджа            10   3   3   4   14:14    12
11. Литекс               9   3   3   3   11:8     12
12. Янтра               10   2   6   2   8:9      12
13. Дунав                9   3   2   4   14:11    11
14. Созопол             10   3   2   5   8:17     11
15. Миньор (Пк)         10   2   4   4   12:12    10
16. Витоша               9   2   3   4   9:12      9
17. Лудогорец II         9   2   2   5   7:14      8
18. Ботев II (Пд)       10   1   2   7   1:16      5

/ХБ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:41 на 17.09.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация