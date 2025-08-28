Подробно търсене

Германия продължава да губи пазарен дял от световната търговия, показва нов анализ

Бойчо Попов
Заводът на "ТисенКруп" в Диусбург. Снимка: AP/Martin Meissner, архив
Берлин,  
28.08.2025 19:15
 (БТА)

От около десетилетие пазарният дял на Германия на важни външни пазари и в ключови отрасли като автомобилостроенето и машиностроенето намалява. Това показва проучване на Асоциацията на изследователските фармацевтични компании (vfa), цитирано от ДПА.

Според анализа основни фактори за тази тенденция са издигането на Китай и митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, но също и вътрешни за страната пропуски, като закъснялата реакция на автомобилната индустрия към новите технологии.

Китай печели все по-голямо значение на световните пазари – включително и в основни сектори на германската експортна индустрия като автомобилостроенето, се посочва в анализа, цитиран първо от германското списание "Шпигел".

За разлика от Германия останалите страни от ЕС са успели да задържат позициите си и дори да спечелят дял на американския пазар – например фармацевтичната индустрия на Ирландия и Швейцария. "Китай печели в Европа, Европа печели в САЩ – Германия остава губеща", обобщава главният икономист на асоциацията Клаус Михелсен. Търговският спор със САЩ засяга Германия в критичен момент, допълва той.

Като основна причина за загубите на германската икономика изследването изтъква автомобилната индустрия, която твърде късно е възприела ключови тенденции като прехода към алтернативни задвижвания. Към това се прибавят високите разходи, зависимостта от международни доставчици и ниската гъвкавост при цифровите бизнес модели – например при свързаните превозни средства и софтуерните решения.

Според анализа германската индустрия продължава да има значителен потенциал и да е успешно позиционирана на международните пазари, но загубата на дял от световната търговия става все по-видима. От 2013 г. насам Германия губи средно по 0,11 процентни пункта годишно, докато Китай печели по около 0,36 процентни пункта. Ръстът на китайския дял е основно извън САЩ, където страната губи позиции заради въведените още в първия мандат на Тръмп високи мита. Това е довело до пренасочване на търговските потоци.

Проучването стъпва на база на данни от базата на ООН, която обхваща информация за търговията на над 170 държави. За да остане конкурентоспособен, Европейският съюз трябва да задълбочи вътрешния пазар, в който все още съществуват национални регулации, смятат от асоциацията. Според нея Германия има нужда от по-бързо навлизане в ключови технологии и от инвестиционна офанзива в инфраструктура, научни изследвания и производствени мощности.

/БП/

