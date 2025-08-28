Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. прие Общинският съвет в Полски Тръмбеш
Снимка: кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова/архив
Полски Тръмбеш,  
28.08.2025 19:17
 (БТА)

Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. прие Общинският съвет в Полски Тръмбеш на днешното си редовно заседание. Целта му е да гарантира на хората в неравностойно положение възможността да ползват различни социални услуги в зависимост от тяхното желание и потребности. Той предвижда подобряване на условията на живот и повишаване на качеството на предоставяните услуги за деца и възрастни.

Сред заложените дейности в проекта на Общинския годишен план за социалните услуги през 2026 г. са продължаване предоставянето на качествени социални услуги, както и разкриване на нови социални услуги за социално включване в общността или домашна среда за деца и пълнолетни лица. 

Общинският годишен план за социалните услуги ще се изпълнява с финансиране на услугите в рамките на трансферите от държавния бюджет по приетите стандарти.

Проектът е изготвен в съответствие е правото на Европейския съюз и Европейската харта за местно самоуправление, съобразен е с разпоредбите на нормативните актове от по-висок ранг.

/ВД/

