Основното училище в исперихското село Тодорово ще бъде закрито

Да бъде закрито Основно училище „Васил Левски“ в исперихското село Тодорово решиха общинските съветници в Исперих по време на днешното си редовно заседание.

Точката беше включена допълнително към дневния ред, а докладната записка беше представена от заместник-кмета на Община Исперих Аксел Кючюк. Той представи и писмото от директора на училището, което е адресирано до Общинския съвет в Исперих. В него се посочва, че предложението за закриване на училището е поради липса на ученици.

В писмото се посочва, че през последните няколко години училището отбелязва трайна тенденция към намаляване на броя на учениците. Към настоящия момент броят на записаните ученици е 0 (нула), което прави невъзможно организиране на учебния процес. Въпреки усилията на ръководството за привличане на ученици, демографската ситуация, желанието на родителите и миграционните процеси оказват трайно влияние, пише в писмото.

„Много е трудно да се вземе това решение. Ако имаше каквато и да е политика, вероятно нямаше да стигнем до тук. Знаете, че в продължение на няколко години осигурявахме финансиране. Миналата година учениците бяха шест-седем, към месец май имахме очаквания учениците да бъдат девет. Въпреки всичко бяхме решени да го има това училище, но за съжаление тук сме безсилни. Молбата ми е кметовете на села да запазят поне детските градини, защото държавата дава средства, ние там нямаме дофинансиране, но това е червена лампа за всички“, каза кметът на Исперих инж. Белгин Шукри.

„Много е тежко човек да гласува такава докладна записка. Наясно съм колко разходи са това и как изкуствено се опитваме да поддържаме такива училища и детски градини, но не мога да гласувам „за“ закриване на училище. Не съм съгласен, че образованието в селата Тодорово и Китанчево е по-зле от образованието в Исперих. Може би и ние носим вина, че не успяхме да обясни на хората през годините, че от училищата в селата има смисъл“, отбеляза общинският съветник Сали Назиф.

Докладната записка предизвика разногласия, но беше приета със 17 „за“, седем се въздържаха, а един гласува „против“.

За БТА заместник-кметът Аксел Кючюк заяви, че в близките села има деца, но родителите предпочитат да ги записват в училищата в Исперих.