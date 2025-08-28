Многопрофилната болница в Мездра продължава да е икономически стабилна и през второто тримесечие на годината, сочи отчетът на ръководството

Продължава тенденцията за подобряване на икономическата стабилност на Многопрофилната болница за активно лечение в Мездра, отчетоха на днешното си заседание общинските съветници в Мездра. Те разгледаха отчета за дейността на болницата през второто тримесечие на годината. Според него общите приходи са в размер на 2 662 хил. лева, като увеличението им спрямо същия период на миналата година е 3,06%.

Наблюдава се и увеличение на разходите спрямо 2024 г. с 15,32 на сто или с 362 хил. лв., като основна причина са по-високите трудови възнаграждения, съпътстващите ги осигурителни вноски и повишеният размер на амортизациите, се посочва в отчета. Според документа най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки за 2025 г. е - 78,87 на сто от общите разходи, следван от тези за материали и външни услуги 16,04 на сто. Причините за това са приетите на медицински съвет правила за стимулиране на служителите от приходите на платените услуги, посочва в отчета си управителят Лъчезар Луканов.

Според него през това полугодие на годината лечебното заведение продължава да изпълнява функциите си, при условията на все по-нарастваща необходимост от персонал, което води до претоварване на наличните лекари и медицински специалисти, но направените разходи за медицинско оборудване и техника повишат качеството на предлаганата услуга и повишават ефикасността на персонала.

По време на заседанието кметът Иван Аспарухов изказа положителното си отношение от устойчивата работа на болницата и благодари на ръководството ѝ. Той обърна внимание на повишената работа на родилното отделение, както и на четирикратното увеличение на заплатите на персонала за последните няколко години.