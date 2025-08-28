Организацията на ветераните от АОК поиска незабавното освобождаване на новоизбрания председател на косовския парламент

Лидерът на Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово (АОК) Хюсни Гуцати обяви днес, че организацията е поискала незабавното освобождаване на новоизбрания председател на косовския парламент Димал Баша и започването на разследване срещу него от страна на прокуратурата на Косово, съобщи Косовското радио и телевизия.

По време на специална пресконференция за медиите Гуцати разясни, че исканията на Организацията са свързани с „участието на Баша в пропагандни дейности, насочени срещу АОК и с негови контакти със съмнителни лица“, които по думите на Гуцати влияят негативно на развитието и интегритета на Косово.

„Организацията на ветераните от АОК изисква поемане на отговорност и незабавно действие от страна на властите за запазването на честта на войната, водена от АОК“, каза още Гуцати, като подчерта, че в случай, че исканията на Организацията не бъдат изпълнени – тя ще бъде принудена да предприеме допълнителни действия.

Депутатът на партията, спечелила най-много гласове на парламентарните избори през февруари - Движение "Самоопределение", Димал Баша бе избран за председател на косовския парламент на 26 август след 57 неуспешни опита за конституиране на институцията през последните месеци.

Баша бе избран със 73 гласа „за“, 30 „против“ и 3 „въздържал се“, като освен подкрепата от неговата партия основна роля за избирането му изиграха гласовете на Демократическата партия на Косово (ДПК/PDK), които го подкрепиха, отбелязва медията.