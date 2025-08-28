Сухи треви и храсти горят в землището на тополовградското село Устрем, съобщиха от Общинска администрация на официалната си фейсбук страница.

Огънят е навлязъл в близкото до село дере, но няма пряка опасност за момента за населеното място, информират от администрацията.

За овладяването на пожара на място са три екипа на пожарната и три на горското стопанство. Организирани са и хора от общинското доброволческо формирование "Сакар-12", което вече разполага с професионален противопожарен автомобил, дарен преди седмица от инициативата "Гората.бг".

До момента причината за подпалването не е изяснена. Фронтът на пожара се следи внимателно, тъй като се разраства към труднодостъпен терен, обобщават още от Община Тополовград.

Районът на с. Устрем беше един от най-засегнатите при пожарите в Хасковска област в края на месец юли.