Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
БТА, с. Устрем (28 август 2025) Сухи треви и храсти горят в землището на тополовградското село Устрем. На място са екипи на пожарната, горски, доброволци от общинското формирование и от селото. Снимка: Община Тополовград - фейсбук страница
Тополовград  
28.08.2025 18:56
 (БТА)

Сухи треви и храсти горят в землището на тополовградското село Устрем, съобщиха от Общинска администрация на официалната си фейсбук страница.

Огънят е навлязъл в близкото до село дере, но няма пряка опасност за момента за населеното място, информират от администрацията.

За овладяването на пожара на място са три екипа на пожарната и три на горското стопанство. Организирани са и хора от общинското доброволческо формирование "Сакар-12", което вече разполага с професионален противопожарен автомобил, дарен преди седмица от инициативата "Гората.бг". 

До момента причината за подпалването не е изяснена. Фронтът на пожара се следи внимателно, тъй като се разраства към труднодостъпен терен, обобщават още от Община Тополовград.

Районът на с. Устрем беше един от най-засегнатите при пожарите в Хасковска област в края на месец юли.

