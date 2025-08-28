В Бяла Слатина общинските съветници приеха финансовите отчети на две общински медицински заведения

Финансовите отчети за първото полугодие на „МБАЛ Бяла Слатина“ ЕООД и „Медицински център – 1“ (МЦ) Бяла Слатина бяха приети на сесията на Общинския съвет. Болницата в града е с положителен финансов резултат, а медицинският център с отрицателен в размер на 7 000 лв. В докладната на управителя става ясно, че МЦ – 1 ще компенсира загубата с очакван приход от Министерство на здравеопазването.

По време на редовното заседание на Общински съвет се утвърдиха промени в капиталовата програма на община Бяла Слатина, като се прие разход за 4 853 лв. за закупуване на щори за местното полицейско управление. Направиха се и други промени в капиталовата програма на общината.

Съветниците одобриха съществуването на двадесет и три паралелки под минималния брой ученици в пет училища в населените места на общината. За тях не е необходимо допълнително финансиране от общинския бюджет. Дофинасиране се налага за паралелки под десет ученици в селата Галиче, Габаре и Търнак на обща стойност 9 537 лв. до края на календарната година.

Временни безлихвени заеми на обща стойност 83 000 лв. се отпускат за изпълнението на проекти в Бяла Слатина след решение на Общинския съвет ОбС. Проектите са три и са свързани с наемане на работа на млади хора, като финансирането е от програма „Развитие на човешките ресурси“.

Въведоха се нови текстове в Наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Бяла Слатина. Основните промени са свързани със синхронизиране на изискванията в Наредбата със Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Общинските съветници възложиха на кмета да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на младежта и спорта (ММС) за 1.7 млн. лв. които да се ползват за обновяването на градския стадион.

На сесията се одобри да се извърши разход в размер на 187 720 лв. за закупуване на балираща преса за отпадъци за нуждите на Търговско дружество „Регионална чистота – Оряхово” ООД.

С решение на общинските съветници се създава нова социална услуга - Общностен център за деца и техните семейства. Тридесет потребители ще бъдат обслужвани почасово, като се предлага транспорт от и до дома. Предложението на кмета е услугата да бъде включена като държавно делегирана дейност от 5 октомври 2025 година.

Беше приета информация за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина към 30 юни. Одобри се Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. Актуализира се годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, както и се решиха още устройствени въпроси.