Общинският съвет в Исперих прие Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в общината

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Исперих за периода 2025-2027г. и Годишен план за изпълнение на Стратегията за 2025 г. приеха общинските съветници на днешното си заседание.

Според докладната записка, внесена от заместник-кмета Аксел Кючюк, стратегията обхваща всички дейности и форми на подпомагане, включени в новия закон, които да се предлагат на децата и учениците, за да могат да бъдат приобщени, да не прекъсват и да завършат своето образование. Това са дейности и форми, които са основани на ценностите за личностното развитие и приобщаващо образование: подкрепа за личностно развитие, изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищна общност. Чрез тези дейности се гарантира да се достигне детето и да бъде подкрепено то в ученето, научаването, участието и разгръщането на неговия потенциал.

Общинската стратегия включва анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Исперих и е ориентирана към реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности, развитието на способностите на всяко дете и ученик и предоставят необходимата обща и допълнителна подкрепа.

До края на учебната 2024/2025 г. на територията на община Исперих функционират една детска ясла, 14 детски градини, като четири от тях са в гр. Исперих и 10 – в селата на територията на общината; девет общински училища, от които – седем са основни, като две са в гр. Исперих, и седем – в други населени места на общината. Средните общински училища са две – Профилирана гимназия „Васил Левски“ и Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“.

Всички детски градини са на целодневно обучение, а всички училища са на едносменен режим на обучение.

Основните приоритети, заложени в годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Исперих за 2025 година, включват: подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности (СОП) и с хронични заболявания; подкрепа за личностно развитие на деца от уязвими общности и деца в риск; подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби; подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в училищата и детските градини; подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън училищата и детските градини; развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.