Общинските съветници в Исперих приеха годишния план за социалните услуги за 2026 година

Общинските съветници в Исперих приеха Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на общината.

Вносител на докладната записка е заместник-кметът Аксел Кючюк. Според документа основните приоритети в плана включват: подобряване на условията за живот и повишаване на качеството на предоставените услуги за деца и възрастни; ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи; подобряване на достъпа до социалните услуги за всички нуждаещи се жители на общината и областта; създаване на условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение; създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване на качеството на предоставяните социални услуги на територията на общината.

В документа са посочени социалните и здравно-социалните услуги, които се предлагат на територията на общината. Такива са: информиране и консултиране (специализирана); застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения; дневна грижа за деца с трайни увреждания; дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания; резидентна грижа за деца и младежи без увреждания; резидентна грижа за деца и младежи с трайни увреждания; осигуряване на подслон за деца в кризисна ситуация и други.

В предложения план са включени социалните услуги, предоставяни на територията на общината, за които вече е осигурено финансиране от държавния бюджет, брой души, за които е осигурена възможност за ползване на услугите, мотивирани предложения за намаляване или увеличаване на броя на потребителите на социални услуги, за които е осигурено финансиране. Включени са също и новите социални услуги, които се планира да бъдат създадени в рамките на календарната година, броя на техните потребители; социални услуги, чието предоставяне се планира да бъде прекратено през предстоящата година; начинът, по който общината осигурява или планира да осигури предоставянето на социалните услуги; прогноза за необходимия брой служители за извършване на дейностите по предоставяне на социалните услуги.

Проектът на Годишния план цели да осигури устойчиво, достъпно и качествено предоставяне на социални услуги, които отговарят на реалните нужди на уязвимите групи от населението, в това число възрастни хора, лица с увреждания, деца в риск и други. С приемането му Община Исперих поема ангажимент да продължи да развива социалните услуги в партньорство с всички заинтересовани страни, като поставя в центъра на политиките човека и неговото благополучие, се посочва още в документа.