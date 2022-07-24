Монтана прекърши Витоша (Бистрица) и записа първи три точки във Втора лига

Две домакински победи белязаха днешните два мача от 2-ия кръг във Втора лига. Добруджа и Монтана, които победиха съответно Миньор (Перник) и Витоша (Бистрица), записват първи три точки за сезона. Монтана взе по-важен реванш от влезлия в последния момент Витоша (Бистрица), след като бистричани размазаха отбора от Северозапада с 5:1 в лятна контрола.





Първенство на България, срещи от 2-ия кръг във Втора лига: Добруджа (Добрич) - Миньор (Перник) 2:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Адриан Димитров 22, 2:0 Мартин Милушев 58 Монтана - Витоша (Бистрица) 3:1 (2:0) от събота: Марица (Пловдив) - Литекс (Ловеч) 1:0 (1:0) голмайстор: Станислав Маламов 29 Янтра 2019 (Габрово) - Струмска слава (Радомир) 2:2 (0:2) Крумовград - Беласица (Петрич) 3:1 (2:0) Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав (Русе) 1:1 (0:0) Лудогорец II (Разград) - ФК ЦСКА 1948 II (София) 0:0 понеделник, 18:30 ч: Ботев II (Пловдив) - Спортист (Своге) вторник, 18:00 ч: Созопол - ОФК Спартак (Плевен) Класиране: 1. Крумовград 2 2 0 0 5:1 6 2. Струмска слава 1927 (Радомир) 2 1 1 0 4:2 4 3. Дунав (Русе) 2 1 1 0 4:2 4 4. Етър ВТ (Велико Търново) 2 1 1 0 2:1 4 5. ОФК Спартак (Плевен) 1 1 0 0 4:0 3 6. Миньор (Перник) 2 1 0 1 5:3 3 7. Добруджа (Добрич) 2 1 0 1 3:2 3 8. Монтана 2 1 0 1 3:2 3 9. Беласица (Петрич) 2 1 0 1 3:4 3 10. Витоша (Бистрица) 2 1 0 1 2:3 3 11. Марица (Пловдив) 2 1 0 1 1:4 3 12. Янтра 2019 (Габрово) 2 0 2 0 3:3 2 13. ЦСКА 1948 II (София) 2 0 2 0 1:1 2 14. Лудогорец II (Разград) 2 0 1 1 1:5 1 15. Ботев II (Пловдив) 1 0 0 1 0:1 0 16. Созопол 1 0 0 1 0:2 0 17. Спортист (Своге) 1 0 0 1 0:2 0 18. Литекс (Ловеч) 2 0 0 2 1:4 0