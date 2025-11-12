Шей Гилджъс-Алекзандър поведе Оклахома Сити до успеха срещу Голдън Стейт Уориърс в НБА

Миналогодишният носител на приза за "Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация - Шей Гилджъс-Алекзандър, поведе Оклахома Сити Тъндър до убедителен успех със 126:102 срещу Голдън Стейт Уориърс. Тимът от Оклахома излезе напред в резултата отрано и през целия мач не изпусна водачеството си. Това е 11-а победа за „гръмотевиците“ от началото на сезона и пети успех от пет двубоя като домакин. Голдън Стейт е с баланс от 6 победи и 6 загуби.

Канадската звезда на шампионите от миналата кампания отбеляза 28 точки и направи 11 асистенции, а Чет Холмгрен добави 23 пункта и 11 борби със стопроцентова успеваемост при стрелбата. Стеф Къри беше отново на паркета за Уориърс, но имаше затруднения при завръщането си след боледуване и записа едва 11 точки.

Юта Джаз разгроми вицешампиона от предишния сезон Индиана Пейсърс със 152:128 като домакин. Това е четвърти най-резултатен мач в историята на отбора след две постижения от 154 (през 2021 и 2023) и 153 точки през 1978 година, когато отборът все още играе двубоите си в Ню Орлиънс. Лаури Марканен отбеляза 35 точки за Юта, включително 5 от 7 успешни опита отдалеч, а Сви Михайлюк и Ейс Бейли помогнаха с по 20 пункта, а още петима играчи записаха двуцифрен брой точки за отбора от Солт Лейк Сити. За Индиана Паскал Сиакам завърши с 27 точки, докато Андрю Нембхард беше с 25 в петата поредна загуба за отбора, който вече е с баланс от 1 победа и 10 загуби.

Никола Йокич донесе успеха в гостуването на Денвър Нъгетс срещу Сакраменто Кингс със 122:108. Сърбинът записа 35 точки (при стрелба 16 от 19), 7 асистенции и 15 борби. Джамал Мъри добави 23 точки и 8 асистенции в петата поредна победа на Денвър. За "кралете" най-полезен беше Домантас Сабонис с 19 точки и 8 борби, а заместникът му Дрю Юбанкс почти изравни статистиката му с 19 пункта и 7 борби.

В най-оспорвания мач от вечерта отборът на Филаделфия 76ърс надви Бостън Селтикс при резултат 102:100. Резервата Джъстин Едуардс беше най-резултатен за отбора от Филаделфия с 22 точки, включително 5 успешни опита от тройката, а Кели Убре Джуниър отбеляза победния кош при 8.7 оставащи секунди. За Бостън отново Джейлън Браун вкара най-много точки (24), но това не достигна на "келтите" да за победата.