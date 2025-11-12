Подробно търсене

Отбор от Калифорния проявява интерес към литовеца от Сакраменто Кингс Домантас Сабонис

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Randall Benton
Сакраменто,  
12.11.2025 18:17
 (БТА)

Ръководството на Сакраменто Кингс може скоро да проучи опциите за трансферна сделка, включваща литовеца Домантас Сабонис, а отбор от Калифорния проявява интерес към 29-годишния център, информира радио Sactown Sports.

Заради трудния старт на сезона в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) Кингс не са далеч от идеята за радикални промени в състава, а името на Сабонис вече бе споменато в различни трансферни слухове.

Литовският национал записва средно 15.8 точки, 13.3 борби и 3.9 асистенции от началото на сезона, но отборът на Сакраменто спечели само 3 от 11-те си мача до момента и остава на дъното в класирането на Западната конференция в НБА.

/КМ/

Към 18:40 на 12.11.2025 Новините от днес

