Отбор от Калифорния проявява интерес към литовеца от Сакраменто Кингс Домантас Сабонис

Ръководството на Сакраменто Кингс може скоро да проучи опциите за трансферна сделка, включваща литовеца Домантас Сабонис, а отбор от Калифорния проявява интерес към 29-годишния център, информира радио Sactown Sports.

Заради трудния старт на сезона в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) Кингс не са далеч от идеята за радикални промени в състава, а името на Сабонис вече бе споменато в различни трансферни слухове.

Литовският национал записва средно 15.8 точки, 13.3 борби и 3.9 асистенции от началото на сезона, но отборът на Сакраменто спечели само 3 от 11-те си мача до момента и остава на дъното в класирането на Западната конференция в НБА.