Дарение от евродепутата Емил Радев получи за десети път Варненската библиотека по повод Деня на будителите

Дарение от евродепутата Емил Радев получи за десети път Варненската регионална библиотека „Пенчо Славейков“ по повод Деня на народните будители. То бе връчено лично от Радев, който е и посланик на библиотеките в Европейския парламент. Изданията, които той предоставя за фонда на просветното средище, са както художествена, така и историческа, детска, научна литература. Сред тях има и енциклопедия за Черно море.

Денят на будителите е уникален празник, чисто български, такъв няма никъде по света, отбеляза Радев при връчването на дарението. Той подчерта, че когато говорим за будителство обаче не бива да имаме предвид само историята, а и настоящето, защото и днес има будители като библиотекарите, които пазят искрата на знанието и учат децата да бъдат образовани и активни. Четенето дава много, развива фантазията и креативността, то не може да се замести от телефона и таблета, изтъкна още той и добави, че ще се радва да има повече деца, които оценяват какво е книгата, за което работят както той, като посланик на библиотеките, така и служителите в този „храм на знанието“.

Радев изрази надежда фондът на Варненската библиотека да става все по-голям, да има повече средства за закупуване на литература и за дигитализация. Той пожела най-накрая да бъде построена сградата на новата библиотека и обеща тя да не остане само проект.

Дарението е ценно за нас и читателите. Това са книги, които искаме да имаме, а не винаги успяваме да купим, каза директорката на институцията Радка Калчева. Тя добави, че изданията ще влязат веднага във фонда, за да са достъпни за потребителите. Обърна внимание, че екипът полага всякакви усилия да доведе децата и младите хора в просветното средище и представи пред Емил Радев новото мобилно приложение на Варненската библиотека, което функционира от 1 септември и вече има 700 потребители.

От десет години Емил Радев е посланик на библиотеката и дарява книги за Деня на будителите. Ние високо оценяваме избора му да бъде част от книжовното богатство на града, каза главният библиотекар Кристиана Димчева и му връчи свидетелство за дарение, както и подаръци за малката му дъщеря, включващи информация за инициативите на Варненската библиотека.

В основната сграда на институцията в момента е подредена изложба за Текла Алексиева и могат да се разгледат книгите от популярната Библиотека „Галактика“. Емил Радев се запозна с паната и експонатите и сподели, че има всички издания от поредицата.