Ученици развиват умения в пет технологични кабинета в нов STEM център в Панагюрище, който беше открит от министър Красимир Вълчев

STEM пространствата учат децата не само да ползват, но и да създават технологии. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който откри нов STEM център с пет технологични кабинета и две учебни зали в Основното училище "20 април" в Панагюрище, съобщи пресцентърът на ведомството.

"Колкото по-технологичен става светът, толкова по-важно е децата да разбират природата на технологиите"“, подчерта министърът. По думите му STEM пространствата променят начина на преподаване и учене, като въвеждат повече експерименти, практически задачи и опити, което повишава и мотивацията на учениците.

Министър Вълчев припомни, че първите училищни STEM центрове у нас са създадени преди повече от пет години по национална програма на МОН. "Видяхме как се променят училищата и как расте мотивацията на учениците да учат математика и природни науки - предмети, които винаги са били предизвикателство", отбеляза той. Затова в Механизма за възстановяване и устойчивост бяха заложени средства за изграждане на такива пространство във всяко училище, обясни министър Красимир Вълчев.

Новият STEM център в Основното училище "20 април" е изграден в две основни направления - "Природни науки" и "Математика и информатика". Проектът създава съвременна и интерактивна учебна среда. Учениците работят по широк спектър от предмети - математика, физика и химия, география, технологии и предприемачество. В кабинетите са обособени зони за лабораторни опити, групова и индивидуална работа, както и пространства за проектно обучение.

Общата стойност на реализирания проект е 251 897 лева. Директорът на училището Гергана Врагова съобщи, че са купени нови лаптопи, интерактивни дисплеи, лабораторни острови, микроскопи, които ще насърчат любопитството на учениците и интереса им към науката.

В училището през тази учебна година се обучават над 230 ученици.

В община Панагюрище вече са изградени четири STEM центъра, а три нови са в процес на създаване.

Министър Вълчев подчерта, че усилията за модернизиране на образователните институции ще продължат с обновяване на класни стаи и кабинети за хуманитарни и обществени науки, за езици и изкуства.

В навечерието на Деня на народните будители министърът поздрави българските учители, които утвърждават ценностите на знанието, духовността и човешката доброта.

На събитието присъстваха кметът на Панагюрище Желязко Гагов и началникът на Регионалното управление на образованието в Пазарджик Дора Дулчева. По-късно през деня заедно с министър Вълчев те участваха също в среща с учители и директори от училища и детски градини в общината. Коментирани бяха предложените промени в нормативната уредба, приоритетите в сектора и проблемите, които срещат в работата си, съобщават от МОН.

Както писа БТА, над 2200 STEM центрове, или пространства, са изградени в българските училища по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), каза във Враца през април 2025 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на STEM центъра в Професионалната природо-математическа гимназия (ППМГ) „Акад. Иван Ценов“. „Спомням си, когато през 2019 г. за първи път обсъдихме и изготвихме програма на изграждането на модерна STEM среда. Тогава успяхме да финансираме 250 STEM центрове, които показахме като добър модел. В резултат на това през 2020 г., когато започна изработването на ПВУ, заложихме изграждането на STEM центрове във всички останали над 2000 училища“, каза тогава образователният министър.