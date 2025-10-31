Руска атака рани единадесет души, включително четири деца, в украинския град Суми

Русия предприе атака през нощта срещу североизточния украински град Суми, ранявайки 11 жители, включително четири деца, съобщиха днес украинските служби за спешна помощ, цитирани от Ройтерс.

Сумска област граничи с Русия и е подложена на постоянни атаки както с дронове, така и с ракети.

Службите за спешна помощ съобщиха в "Телеграм" (Telegram), че Русия е поразила многоетажна жилищна сграда, къщи и инфраструктурни съоръжения.

Според управителя на областта Игор Калченко Русия е атакувала железопътното депо, при което са били унищожени няколко вагона и са повредени сгради.