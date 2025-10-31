Подробно търсене

Руска атака рани единадесет души, включително четири деца, в украинския град Суми

Денис Киров
Пътнически влак, повреден при руска атака с дронове по жп гара в Шостка в украинската Сумска област, 4 октомври 2025 г. Сснимка: Kordon Media/АП
Суми,  
31.10.2025 09:50
Русия предприе атака през нощта срещу североизточния украински град Суми, ранявайки 11 жители, включително четири деца, съобщиха днес украинските служби за спешна помощ, цитирани от Ройтерс.

Сумска област граничи с Русия и е подложена на постоянни атаки както с дронове, така и с ракети.

Службите за спешна помощ съобщиха в "Телеграм" (Telegram), че Русия е поразила многоетажна жилищна сграда, къщи и инфраструктурни съоръжения.

Според управителя на областта Игор Калченко Русия е атакувала железопътното депо, при което са били унищожени няколко вагона и са повредени сгради.

