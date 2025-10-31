Гол на капитана Джей Ти Милър в продължението донесе победата на Ню Йорк Рейнджърс над Едмънтън Ойлърс

С гол на своя капитан Джей Ти Милър 2:49 минути след началото на продължението отборът на Ню Йорк Рейнджърс спечели с 4:3 визитата си на Едмънтън Ойлърс.

"Рейнджърите" изоставаха с два гола след края на втората третина, но показаха завидна воля срещу финалиста в последните две издания на купа "Стенли" и стигнаха до обрат, който им донесе втората поредна и общо пета победа през сезона.

Гостите от Ню Йорк поведоха в резултата шестата минута чрез Джони Броджински, но минута по-късно Дарнел Нърс възстанови равенството.

С гол на Мат Савойе при числено превъзходство в средата на втората третина Едмънтън излезе за пръв път напред в резултата, а отново Нърс бе точен за 3:1 в 11-ата минута на втория период.

Ню Йорк отговори с гол на Брейдън Шнайдер по-малко от 12 минути преди изтичането на редовното време, а четири минути след това Тайлър Редиш също се разписа за 3:3. В продължението дойде моментът на Милър, който от близка дистанция не сбърка за крайното 4:3 в полза на Рейнджърс.

Детройт Ред Уингс постигна трета си поредна победа след 4:3 след изпълнение на дузпи срещи Лос Анджелис Кингс.

"Червените криле" водеха с два гола аванс по-малко от 180 секунди преди края на мача, но две попадения на ветерана Кори Пери бяха на път да ги лишат от двете точки, давани на победителя в мача.

След безрезултатна първа третина, във втората Алекс Лаферие даде аванс на домакините от Лос Анджелис при числено намален състав. Той обаче се задържа по-малко от минута, тъй като Детройт все пак съумя да използва човека в повече, който имаше на леда в този момент и изравни чрез Алекс ДеБринкат.

Нов гол при числен аванс, този път на Марко Каспер, даде аванс на Детройт в 16-ата минута втората третина.

Пет минути преди изтичането на редовното време Каспер реализира втория си гол в мача и изглеждаше, че е подсигурил успеха на "червените криле".

40-годишният Кори Пери обаче бе на друго мнение и с два гола в рамките на 40 секунди възстанови равенството при 3:3 само минута и половина преди края.

В оставащото редовно време, както и в продължението от пет минути нов гол не падна, което доведе до изпълнение на дузпи. При тях вратарят Кам Талбот отрази и трите шайби към вратата си, а победният изстрел бе дело на Лукас Реймънд, който вкара единствената дизпа за Детройт.

Трета поредна победа записа и съставът на Филаделфия Флайърс, който надигра гостуващия Нешвил Предатърс с 4:1.

Две попадения за петия пореден успех на "летците" у дома реализира Тревър Зеграс, който добави и асистенция и вече има 11 точки на сметката си по системата гол плюс пас.

Зеграс даде аванс на Филаделфия в 13-ата минута на втория период, а три минути след това изработи гола за Джейми Драйсдейл за 2:0.

Матю Ууд върна един гол за Нешвил точно преди втората почивка, но в заключителния трети период Зергас и Травис Конечни на празна врата оформиха изразителния успех на домакините.