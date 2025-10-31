Шефът на Пентагона Пийт Хегсет се срещна в Куала Лумпур с министрите на отбраната на Китай и Индия

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет разговаря днес с колегите си от Китай и Индия, с което започна поредица от срещи на четири очи в рамките на отбранителен форум на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Малайзия, предаде Ройтрес, като отбеляза, че Вашингтон се стреми да засили регионалните връзки в сферата на сигурността.

Срещата с китайския министър на отбраната, състояла се след телеконферентен разговор през септември, е най-новият признак за постепенно подобряване на отбранителната комуникация между САЩ и Китай на фона на изострящо се регионално напрежение и засилено военно присъствие в Източна Азия.

Хегсет съобщи в мрежата "Екс", че е заявил пред китайския си колега Дун Цзюн, че САЩ "ще защитават решително своите интереси" и ще поддържат равновесието на силите в Индо-тихоокеанския регион, като същевременно е изразил безпокойство от китайските действия в спорното Южнокитайско море и около Тайван. Шефът на Пентагона определи срещата като "добра и конструктивна".

"Ще продължим дискусиите с Народноосвободителната армия по важни за двете страни въпроси. САЩ не търсят конфликт. Те ще продължат категорично да отстояват своите интереси и да гарантират, че разполагат с необходимите способности в региона да го направят", допълни той.

Според китайското министерство на отбраната министър Дун Цзюн е казал на Хегсет, че САЩ трябва да бъдат предпазливи както в риториката, така и в действията си по отношение на Тайван и да заемат ясна позиция против неговата "независимост".

Министерството цитира думите на Дун, че Китай е ангажиран с мирното развитие, като същевременно решително защитава интересите си в сферата на националната сигурност.

"Китай разполага с пълния капацитет да реагира спокойно на всякакви нарушения или провокации", се посочва в изявление на министерството.

Вчера американският президент Доналд Тръмп каза, че темата за Тайван не е била коментирана на срещата му с президента Си Дзинпин в южнокорейския град Пусан. В китайското официално изявление също не се споменаваше Тайван.

Хегсет заяви, че е изразил загриженост и относно действията на Китай спрямо регионалните съюзници и партньори на Вашингтон - очевидна препратка към многократните сблъсъци с Филипините в Южнокитайско море и напрежението с Австралия заради полетите за наблюдение.

Пентагонът настоява за подобряване на комуникацията с Китай заради модернизирането на въоръжени му сили и регионалните му позиции.

Според китайското отбранително министерство Дун е казал на Хегсет, че срещата Тръмп-Си е предоставила стратегически насоки за подобряване на отбранителните връзки и сега трябва да се предприемат практически стъпки.

В Куала Лумпур Хегсет приветства също нова 10-годишна рамка за сътрудничество в областта на отбраната, подписана с индийския министър на отбраната Раджнат Сингх, като "крайъгълен камък за регионалната стабилност и възпиране".

"Това е значителна стъпка за въоръжените сили на нашите две страни, пътна карта за по-задълбочено и по-съдържателно сътрудничество", каза Хегсет пред репортери след подписването.

Хегсет и Сингх се срещат за първи път, откакто САЩ наложиха мита от 50% върху индийските стоки през август като наказание за покупките на руски петрол от Делхи. Митата накараха Индия да спре покупките на американска отбранителна техника, като се очакваше двете страни да обсъдят днес плановете на Индия за покупка на военна техника.

Очаква се Хегсет да се срещне с министрите на отбраната на Индонезия, Филипините, Тайланд и други страни. На срещата на министрите на отбраната от АСЕАН присъстват делегации от Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея и Русия, отбелязва Ройтерс.