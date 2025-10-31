Червената линия ще е на трите процента дефицит, каза Бойко Борисов относно бюджета за 2026 г.

Червената линия ще е на трите процента дефицит, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за държавния бюджет за 2026 г. Той каза, че има опасност да се надхвърли този процент. „Но ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме“, коментира Борисов.

Това, което научих вчера, е, че близо 7 милиарда повече са събрали тази година приходните агенции отколкото миналата, заяви лидерът на ГЕРБ. По думите му това показва, че борбата с корупцията и контрабандата дава резултат. Ако продължим с това добро темпо, догодина с тези допълнителни приходи ще покрием дупките, които се появят в бюджета, посочи той.

Борисов припомни, че на Съвета за съвместно управление вчера са направени корекции по параметрите на проектобюджета. Виждате, че по всички параметри – заплати, пенсии, се движим в инерцията и посоката, която беше зададена, когато бяхме в „сглобката“, така че няма партия, която да излезе и да каже „Асен Василев вдигаше много пенсиите, а ние сега ще ги намалим“, коментира Борисов. „Затова сега с милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние така хубави и така готини, както правеше Асен Василев“, каза още той.

Попитан за вдигането на осигурителната вноска, Борисов каза: „Днеска смятат последно да кажат какво ще направят“. В отговор на въпрос за съкращения в администрацията той каза, че непрекъснато има такива.

Борисов посочи, че за държавния дълг даваме „толкова, колкото харчат българските пенсионери и работещи хора“. Тези всичките заеми и дългове са трупани, коментира той. И припомни за свои предупреждения за дълговете на държавата по времето на Асен Василев. Ще продължим, разбира се, отговори Борисов на въпрос за дълговете. „Защото иначе ще кажете, че ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионерите, на армията, на хората, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица, не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат“, заяви Борисов.