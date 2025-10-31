Община Стара Загора започна реновирането на тренировъчния терен на стадион "Берое", съобщи началникът на отдел „Спортни дейности“ към местната администрация Петко Крумов.

Поредицата от дейности по възстановяването на игрището с размер от 10 декара ще продължат до 13 ноември 2025 г., а стойността им е от 78 225 лв. без ДДС, като средствата са от общинския бюджет.

Обновяването на терена включва геодезия и препроектиране на наклоните на полето, пръскане с тотален хербицид и монтаж и демонтаж на разпръсквачите на поливната система. Предвидено е и отнемане на 5 сантиметра от вегетативния слой на терена със специална техника, наподобяваща тази за отнемането на асфалт по пътищата, но за естествени терени, посочват от администрацията.

Следват фрезоване, след това лазерно нивелиране на кореновата зона на тревата и затревяване със специализирана сеялка с многокомпонентна тревна смеска за спортни терени за интензивно натоварване, съобщи още Петко Крумов и допълни, че следва торене с гранулирана тор с удължено освобождаване.

От Община Стара Загора информират, че предстои реновиране и на двете игрища на бившия стадион "Локомотив", който ще започне през следващата седмица и ще се извърши отново с ресурс от бюджета.

"До края на месец ноември предвиждаме двата нови сондажа да заработят, с което ще разрешим проблема с напояването на двата терена на стадион "Локомотив", информира Петко Крумов.

Терените се използват от футболистите на Берое, мъжкия и женски отбори на Локомотив (Стара Загора).

В края на август бе открита новата тренировъчна лекоатлетическа писта, която обгражда тренировъчния терен над стадион "Берое". Проектът е на стойност малко над 1.3 милиона лева, като половината от тях са осигурени по програма на Министерството на младежта и спорта, а останалата част е съфинансирана от Община Стара Загора.

През юни Община Стара Загора започна ремонт и на самия стадион „Берое“. Стойността на предвидените ремонтни дейности е близо 3,5 милиона лева, а средствата са осигурени чрез безвъзмездна финансова помощ от Национален план за възстановяване и устойчивост и съфинансиране от страна на местната администрация.