Откриха новата академична година за англоезичния курс на обучение в Тракийски университет – Стара Загора

С тържествена церемония днес беше открита академичната 2025/2026 година за англоезичния курс на обучение в Тракийски университет – Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. Оттам допълват, че тази година в англоезичните програми по „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“ са приети 130 първокурсници от различни държави.

„Вие изминахте дълъг път от домовете си, оставяйки семействата, приятелите и познатата си среда. Знаем, че това не е лесно. Но, моля, запомнете – от този ден нататък вие не сте сами. Тук, в нашия университет, ние ставаме ваше семейство. Ще учим заедно, ще споделяме идеи, ще празнуваме постижения и ще се подкрепяме взаимно през предизвикателствата. Нашата общност е изградена върху уважение, многообразие и доброта“, обърна се към първокурсниците ректорът на старозагорската алма матер проф. дбф Мирослав Карабалиев.

„Днес бележим не просто началото на новата учебна година, а началото на животопроменяща трансформация. Предстоят пи години, изпълнени с предизвикателства и труд, но и с удовлетворение от това, че сте избрали пътя на знанието и професия, която променя човешки съдби“, посочи деканът на Медицински факултет проф. д-р Юлиан Ананиев се обърна към новите студенти с думите:

„Тракийски университет е висше учебно заведение със силни традиции. Качеството на образованието, което се предлага тук, е съпоставимо с най-високите световни стандарти и е недостижимо за много други университети. Нашите преподаватели са изключителни професионалисти, напълно отдадени на своята мисия – да подготвят добри специалисти в своята област“, каза и доц. д-р Лазарин Лазаров - декан на Ветеринарномедицинския факултет.

Празничната атмосферата бе допълнена от музикалните изпълнения на Десислава Андреева – студент от Аграрния факултет, която представи емблематичната песен „Една българска роза“.

БТА припомня, че в началото на октомври Центърът за езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани при Тракийския университет – Стара Загора откри новата учебна година с 18 курсисти от седем държави – Гърция, Турция, Кипър, Великобритания, Етиопия, Украйна и България (български граждани, които са живели в чужбина).

Днес в Тракийски университет се обучават над 9000 български и повече от 1000 чуждестранни студенти от над 50 държави. В него преподават над 600 висококвалифицирани преподаватели и редица гост-лектори. Университетът предлага обучение по 43 бакалавърски, 69 магистърски и 90 докторски програми.