Галерия „Риволи" отдава почит на класически и съвременни имена, вдъхновени от духа на сюрреализма

Столичната галерия „Риволи" ще отдаде почит на класически и съвременни имена, вдъхновени от духа на сюрреализма, с изложба, озаглавена „101 години сюрреализъм“. Откриването на изложбата ще се състои от 18.00 ч. на 28 октомври, съобщават от екипа на галерията.

Те уточняват, че през 1924 г. Андре Бретон публикува Манифеста на сюрреализма – текст, който преобръща художествените традиции и отваря път към ново измерение на въображението.

В изложбата участват: Мирей Крамер, Ханс Белмер, Хуан Миро, Уго Атарди, Ксавие Грау Масип, Оле Олсон, Ханс Крен, Манфред Гарстка, Марк Иманс, Салвадор Дали, Мани-Кюр, Константин Теречкович, Джоана Глейзър, д-р Николай Болтаджиев и други.

По думи на организаторите тяхното изкуство е пъстър хор от гласове – от класическите символи и визуални експерименти до съвременни интерпретации на съня и подсъзнанието.

Куратор на изложбата е художникът и преподавател Сандра Блажева - доктор по Изкуствознание и изобразителни изкуства. Специализирала е в Англия и Испания, където задълбочава изследванията си върху цвета, формата и визуалните символи в модерната испанска живопис. Автор е на научни публикации и доклади, представени на международни конференции, допълват от екипа на галерия „Риволи".

/ЕМС/