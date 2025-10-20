Изографисва се храмът „Успение на света Богородица“ в самоковското село Шипочане

В самоковското село Шипочане се изографисва храмът „Успение на света Богородица“ от местния художник Цондю Николов. Дейностите се реализират благодарение на местните жители и доброволци, главно от Христо Станчов, разказа пред БТА кметът на населеното място Александър Димитров.

Той посочи, че преди четири години по инициатива на местните жители основно е ремонтиран покривът на храма, който е бил в лошо състояние. През тази година е възстановен и покривът на олтара на храма с турски тухли. В двора е изграден и навес и е боядисана е оградата. Кметът посочи, че през нощта църквата свети в цветовете на трибагреника. Ремонтът е направен благодарение на местния бизнесмен Илиян Пириев и жители на селото.

Ще се изографисат празните места в църквата. Има още дарители, които са изявили желание да бъдат изографисани стенописи на светци.

Художникът Цондю Николов каза, че е бил поканен от дарителите да изографиса образа на свети Мина, след което са проявили желание още миряни за изографисване. Майсторът добави, че за него е чест да твори в този храм. По думите му изографисването е сложна работа и изисква много познания.

Според написаното в книгата „Миналото на Шипочан“ на Асен Бояджиев, през 1851 година със средства на хаджи Мано Филипов и с труда на населението на село Шипочан е изградена църквата „Успение на света Богородица“. Храмът е опасан от висок каменен зид и наподобява малка крепост. На една от вътрешните стени на олтара са изписани имената на онези шипочанци, които са се проявили най-много в това дело. Според книгата храмът е свидетелство за напредъка на българската строителна школа, представена от майстор Михаил. Самоковският художник проф. Васил Захариев е направил подробно описание на черквата като архитектурен паметник. Стенописната украса на храма е изработена от самоковски творци и се доближава до характерните особености в стила на местната живописна школа. Автори на стенописите в местната църква са Христо Илиев, Михаил и Никола (с неизвестни фамилии). Свещеник Спас Захариев съобщава, че през 1949 година е изградена нова камбанария за около 300 000 лева по тогавашния курс. За извършване на църковните треби първоначално са идвали духовници от Самоков, а през 70-те години на миналия век постъпва Михаил поп Георгиев.

Край селото се намира и параклис "Свети Илия", който е възстановен от Илиян Пириев преди няколко години.