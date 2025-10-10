Изпълнителите от вокално студио „Сгушена звездица“ бяха отличени на международен фестивал в Кипър

Изпълнители от вокално студио „Сгушена звездица“ бяха отличени на Международен фестивал в Кипър. Юлия Чаева, Виктория Тасева, Кристина Йосифовска и Стефани Филчева се завърнаха от Международния фестивал Island Of Stars, който се проведе в град Лимасол, Кипър, съобщи за БТА ръководителят на вокалното студио Таня Точева. Във фестивала участваха деца и младежи от 18 държави, уточни тя.

„Много съм доволна от моите деца. Бяха безупречни. Те не са само певци на сцената – те са и актьори. Всяка песен беше изпълнена с подходящ костюм и хореография. Винаги преди конкурс, децата се забавляват, без да мислят за наградите“, добави Таня Точева.

По думите ѝ фестивалът в Кипър е предоставил голяма сцена, събрала много талантливи участници, сред които и представители от Дубай. В проявата се включиха още изпълнители от Израел, Палестина, Грузия, Армения, Чехия и Румъния.

„Щастлива съм, че децата от най-малката възрастова група – Виктория Тасева и Юлия Чаева – спечелиха първа награда. Кристина Йосифовска се класира на второ място при силна конкуренция в своята възрастова група, а Стефани Филчева завоюва трето място“, каза още ръководителят на вокално студио „Сгушена звездица“.