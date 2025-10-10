Красен Кралев рисува „Пейзаж отвъд пейзажа“ - изкуство извън политиката

Бившият спортен министър и утвърден художник Красен Кралев ще открие своята седма самостоятелна изложба на 15 октомври в музей-галерия „Анел“ в София. Експозицията ще продължи до 10 ноември, съобщават домакините.

Експозицията, озаглавена „Пейзаж отвъд пейзажа“, включва платна от последните години, обединени в цикли като „Морски брегове“, „Танцуващи дървета“, „Средиземноморие“ и „Преродени музи“.

По думите на куратора Пламена Димитрова-Рачева живописта на Кралев е „пътуване през видимото и невидимото – през природата, подсъзнанието и паметта“.

„Мен ме вдъхновяват цветовете, а не формите – експлозията изразявам върху платното“, казва авторът.

Изложбата продължава традицията на галерия „Анел“ да представя знакови имена от българското съвременно изкуство. В последните години там са показвани творби на Георги Чапкънов, Димитър Казаков-Неров, Атанас Яранов, Николай Янакиев и много други, информират от екипа.

Красен Кралев е роден през 1967 г. във Варна. Завършва Медицинския университет в града, след това специализира глобален маркетинг и управление на политически кампании в университета на Южна Каролина (1990) и Асоциацията на националните рекламодатели на САЩ (1997). Той е експерт в областта на публичните комуникации. От 2014 до 2021 г. е министър на младежта и спорта. Първата си самостоятелна изложба Кралев представи през 2017 г.

