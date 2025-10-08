Изложбата „Материя и жест. Артистичната обработка на стъкло във фотографии“ представя различни техники за неговото оформление

Фотографии, показващи различни техники на обработка на стъкло, ще бъдат показани в изложбата „Материя и жест. Артистичната обработка на стъкло във фотографии“. Тя може да бъде разгледана от 9 до 22 октомври в Градската градина пред Народния театър, съобщават организаторите.

Събитието е част от програмата „Галерии на открито“ на Столична община. Експозицията показва фотографии, заснети в ателиета на съвременни художници от София и околностите, и представя различни техники на обработка на стъкло – един от най-изящните и ценени занаяти у нас. Целта е да се даде видимост на това културно наследство, като публиката го срещне в самото сърце на градското пространство, посочват от екипа.

Проектът е реализиран от Любомира Вълчева-Нъндлол, директор на Международното биенале на стъклото и преподавател в НБУ, и Теодора Николова – художник по стъкло и студент в НБУ. Автор на фотографиите е Радостин Лазаров, графичният дизайн е дело на Румен Ат. Кожухаров, а комуникацията – на Косара Константинова.

Изложбата е свързана с Международното биенале на стъклото в Националната галерия - „Квадрат 500“ (18 септември – 30 ноември 2025 г.) и е част от изследователски проект на Нов български университет, посветен на историята на занаята в България.

/ВСР