Камерна изложба подреждат в читалището в поповското село Иванча. Идеята е на Илиян Христов от Попово, който вече двайсетина години поддържа своя къща в селото и участва в инициативите по облагородяване на населеното място. Откриването на експозицията е насрочено за утре, 4 октомври, от 17:00 ч., съобщи кметският наместник на Иванча Анифе Сафетова.

За БТА Илиян Христов посочи, че не се определя като художник. Завършил е за дърворезбар, но е практикувал малко. Занимава с търговия, но от година насам все по-често хваща четката и претворява върху платно познати сгради и места, чрез живописната техника. Работи и върху по-нестандартни произведения – вариации на религиозна тематика.

За експозицията в Народно читалище „Просвета“ в Иванча са подготвени десет творби. Очаква се сред присъстващите на откриването да бъдат и членове на Туристическото дружество в Попово, в което членува и Христов.

Кметският наместник Анифе Сафетова допълни, че в селото постоянно живеят около 25 човека, но има други, които посещават имотите си в почивни и празнични дни. Местните хора, с помощта на общинското ръководство в Попово, се грижат за обществените сгради в Иванча, дарители и добродетели поддържат църквата, а туристите – и екопътеката край селото, която води до вековно дърво, което преплита в клоните си легенда за създаването на населеното място. Именно около нея тукашните организират и ежегоден сбор с курбан за здраве и добруване.