Валентин Евстатиев събра 94 стихотворения в новата си книга „Норвежки джаз“, която ще бъде представена на 7 октомври в 19:00 ч. в Столична библиотека в зала „Американски център“, съобщава за БТА авторът.

В програмата на събитието ще участват актьорът Малин Кръстев, който ще прочете избрани стихове от книгата, както и джаз дуото Роси Делиева (вокал) и Йордан Владев (пиано).

Според автора „Норвежки джаз“ показва определено ниво на концептуалност, съчетана с умерено количество импровизации. Темите са разнообразни – свързани са не само с лични мои преживявания, но и с наблюденията ми върху радостите и драмите на други хора, каза Валентин Евстатиев.

Той посочи, че заглавието на книгата е заимствано от едно от стихотворение в нея. Това е метафора, която оставям на читателя сам да изтълкува. Исках заглавието на книгата да е, по възможност, уникално и да грабва вниманието. Мисля, че се получи, смята авторът.

Пиша в класически стих. Като читател харесвам и някои произведения в свободен стих – изобщо, старая се да бъда отворен към всичко стойностно в поезията, предимно българската, каза още Валентин Евстатиев.

По думите му неговото писане е започнало от четене на стихове. „Получи се някакво вътрешно натрупване и в един момент реших и аз да пробвам да пиша. И така – вече почти 20 години“, каза авторът и посочи, че сред любимите му български поети са Павел Матев, Калин Донков, Емил Симеонов, Борис Христов, Веселин Ханчев, Николай Лилиев.

Той отбеляза участието на поетесата Димитрина Желязкова – Етина в издаването на книгата „Норвежки джаз". Тя е редактор на стихосбирката.

“С книгите си поетът се изправя пред читателите, но преди това трябва да се изправи пред себе си. Валентин Евстатиев притежава тази смелост. И точно заради това неговите обмислени и силни стихове изграждат мигновена и здрава връзка с четящия“, пише Димитрина Желязкова в анотацията към книгата. Тя добавя, че "Норвежки джаз" е книга за мислещия човек, тя е подкрепата към неговата сила и уверението, че не е сам по неравните пътища на живота. Тя е майсторски поглед към битието отвътре, другата гледна точка, в която смисълът се разкрива и държи най-доброто от човешкото в нас будно“.

Валентин Евстатиев е роден през 1966 г. в Казанлък, израснал в Сливен, а от 1987 г. живее в София. През 1992 г. завършва английска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 1999 г. работи като преводач в Българска телеграфна агенция (БТА), дирекция "Информация за чужбина". Публикува своя поезия в национални периодични издания и алманаси. Печелил е награди от национални конкурси за поезия. Автор е на стихосбирките „Докато имам теб“ (2013), „Ръцете помнят“ (2022) и най-новата – „Норвежки джаз“ (2025).

