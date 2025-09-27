Всеки град, в който има наука и технологии, е проспериращ град, каза Любов Костова при откриването на Пътуващия фестивал на науката във Враца

Всеки град, в който има наука и технологии, е проспериращ град, каза председателят на Управителния съвет на Фондация „Красива наука“ Любов Костова, при откриването на пътуващия фестивал на науката във Враца.

Фондацията е организатор на събитието в партньорство с общинска администрация. Пожелаваме на град Враца да бъде проспериращ център, защото има отношение към науката, ръководството на общината са инициатори за това ние днес да сме тук, и не на последно място от Враца има изключителни учени, които се развиват в страната и света, каза още Костова.

По време на откриването зам.-кметът Петя Долапчиева добави, че се радва, че млади хора ще имат възможност да се докоснат до науката по неподражаем начин. Ще бъде вдъхновяващо и интересно, добави Долапчиева. Демонстрации, работилници, лекции, прожекции се провеждат днес и утре в Концертната зала на града и в профилирана природо-математическа гимназия ППМГ „Академик Иван Ценов“.

Учителят по химия Наско Стаменов, който откри фестивала с химичен спектакъл „Ракети“, каза за БТА, че в градовете, където се провежда събитието, има интерес и децата много се вълнуват. Той се определя като демонстратор и комуникатор на науката. Във Враца той представи демонстрация „Ракети“, в която говори за различните ракетни горива и ги представи пред младежка публика.

Лобов Костова каза за БТА, че днес през деня ще се коментират няколко сериозни теми, подходящи както за младежи, така и за възрастни. Доц д-р Петя Димитрова ще говори за адаптацията на имунната ни система към променящия се климат, а това е тема, която вълнува не малко хора по света. За първите български космически изследвания от остров Антарктида ще говори един млад, перспективен учен, инж. д-р Ивайло Начев, каза Костова. По темата „От ледовете към лъчите: радиоастрономически наблюдения на Слънцето от Българската антарктическа база“ той ще представи данни за слънчевата активност от Антарктида, но и по пътя от България през океаните до Антарктика и обратно. До момента не сме открили друго проучване по света, което да дава толкова богати данни, както за продължителност на пътя, така и по продължителност във времето – шестмесечни изследвания, добави Костова. Според нея тези данни ще се окажат най-богатите за слънчевата радиация и активност. Изключително интересно проучване е това и най-вече поради факта, че от България ще излязат данни, които ще захранят учените по цял свят, е вълнуващо за всички нас, добави Костова.

По късно тази вечер ще погледнем и към тъмната материя, при това с двама учени, които са завършили математическата гимназия във Враца, каза Костова. Утре, в неделя, ще прожектираме два много важни филма. Първият е на журналиста Живко Константинов и е заснет по време на участието му в 33-та Българска антарктическа експедиция на остров Ливингстън. Вторият филм, който ще бъде излъчен в концертната зала на Враца, е за удивителната история на едно от най-важните дипломатически събития на XXI век – подписването на Парижкото споразумение за климата през 2015 г., добави Костова.

БТА припомня, че в неделя проф. Христо Пимпирев ще се включи в среща-разговор на тема „Моята ледена любов“ от 16:00 ч. в Концертната зала.

Пътуващият фестивал вече имаше издания в Кърджали и Смолян, предстои подобно в Габрово.