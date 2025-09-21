Виетнамският певец Дък Фук стана първият победител в новия песенен конкурс „Интервизия“ – руският отговор на „Евровизия“, за който някои казват, че е толкова свързан с политиката и властта, колкото и с музиката, пише Асошиейтед прес.

След изпълнение, преливащо от гръмки вокали и пиротехника, песента на Дък Фук Phu Dong Thien Vuong, която е смесица от поп, рап и дъбстеп, изпревари Киргизстан, чийто представител се класира на второ място, и спечели голямата награда от 30 милиона рубли (около 360 000 долара).

Финалът поднесе и изненада. Малко преди американската участничка, родената в Австралия Василики Карагиоргос, известна като Васи, да излезе на сцената, водещите на шоуто обявиха, че тя няма да може да се изяви поради „политически натиск” от австралийското правителство.

Друг изпълнител, певецът и композитор Брандън Хауърд, също трябваше да представи САЩ, но в крайна сметка се оттегли поради „непредвидени семейни обстоятелства”.

Васи заяви пред Асошиейтед прес, че в момента не може да коментира ситуацията.

След това, когато руският певец Шаман завърши своето изпълнение, той произнесе пламенна реч, в която помоли международното жури да не взема под внимание представянето на Русия.

„Русия вече спечели, като покани толкова много страни да се присъединят към нас“, каза той.

От десетилетия насам върхът на международните музикални конкурси е „Евровизия“, организиран от Европейския съюз за радио и телевизия, обхващащ целия континент.

Тъй като Русия бе изключена от конкурса след пълномащабната си инвазия в Украйна, Москва реши да организира „Интервизия“.

Самият президент Путин говори на откриването на конкурса, а външният министър Сергей Лавров обяви по-рано, че на сцената "Няма да има извращения или подигравки с човешката природа", визирайки либералната и толерантна към хомосексуалните хора "Евровизия".