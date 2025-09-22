Дарители, дали облика на независима България, ще бъдат обезсмъртени в стенописна инсталация във Велико Търново. Очаква се тя да бъде монтирана в центъра на града до края на годината или най-късно до пролетта на 2026 година, каза за БТА Станислав Стоянов, ръководител на проекта, който се реализира по идея на Ротари клуб - Велико Търново.

Целта на паното е да се почете паметта на търновските благодетели, които преди повече от сто години са отделяли от своите средства, за да даряват за общностните каузи във Велико Търново. Стоянов припомни, че по-голямата част от обществените сгради в града до 1944 година са построени с личните дарения на такива хора. С паното искаме да покажем каква България сме имали, чий пример следваме ние като хора, които се занимават с обществена дейност, и как е възможно в наши дни отново будните хора, освен за себе си да се опитат да направят нещо смислено за обществото, което да им донесе удовлетворение, посочи Стоянов. Той подчерта, че освен запазване на паметта, в основата на идеята е да се припомни начина на мислене – когато имаш и можеш да дариш, да го направиш.

Проучванията показват, че след Освобождението, но най-вече след обявяване на независимостта, дарителите в цялата страна са стотици хиляди. Във Велико Търново и в много от населените места и градове в региона по-голямата част от обществените сгради, строени до 1944 година, са изградени с личните дарения на такива хора.

В паното, което ротарианците подготвят ще бъдат включени около 20 от дарителите, вложили в публичната инфраструктура на града най-много средства.

След конкурс, обявен преди три години, сред множество предложения, е избран единодушно вариант, дело на скулптора Христо Гелов, който, според организаторите ще е най-въздействащ. Дълго са продължили съгласувателните процедури с Националния институт за недвижимо национално наследство (НИНКН) към Министерството на културата, с Община Велико Търново и други институции. Документацията е одобрена и в момента се работи по отделните елементи – част от паното.

Разработва се най-трудната част – прототипите на въртящите се елементи в кинетичната инсталация. Това са спирали, които ще се задвижват от движението на вятъра и ще символизират възвишението на паметта на дарителите. При полъха на вятъра цялата фасада ще оживява по свой органичен начин чрез елементите от цвят и метал. Инсталацията ще бъде монтирана върху изцяло санирана и измазана фасада, със сграфито слой на улица "Стефан Стамболов". Върху монтирани конзоли ще бъдат поставени елементите, които ще се задвижват с лагерни механизми от вятърната енергия. В цокълната част ще бъде поставен информационен модул за дарителите. Там ще бъдат поставени три въртящи се дървени колони, наречени колони на благодарността, от орехово дърво, върху които ще бъдат гравирани изображенията на всички значими дарения- храмове, публични сгради, читалища, болници и училища. Това ще бъде своеобразно припомняне и за майсторството на Колю Фичето, който поставя въртящи се колони в редица църкви, които е създал, припомниха инициаторите.

Разработката ще бъде финансирана изцяло с дарителски средства от членовете на Ротари клуб и привлечени дарители. Стойността на проекта е над 200 хиляди лева. Инсталацията ще бъде монтирана в централната част на града, на първата малка панорамна площадка. Покрай нея ще минават много хора, както в делничен ден, така и по време на празничните шествия и всички тези хора ще четат за търновските благодетели, посочи Стоянов. Според инициаторите модерният стенопис, наречен „Високо“, ще бъде новото бижу на Велико Търново, съобразен с модерната епоха, същевременно ще бъде своеобразно продължение на емблематичните сграфито пана, красящи фасадите на панорамните площадки в протежение на главната улица в посока крепостта „Царевец“.

Няма да има конфликт между новата и старата визия, новата е продукт на художниците от днешната епоха. „Днешните българи ще оставят своя художествен отпечатък на това място“, каза Стоянов. Оптимистичният вариант паното да „изгрее“ върху фасадата е до края на 2025 година, каза още ръководителят на проекта. Той посочи, че въпреки трудностите, всички участници в инициативата работят методично, в единомислие, и като всички сърцати дарители – тихо и безкористно.